Dónde ver en directo online el Chelsea vs. Real Madrid de la Champions League 2022-2023: Dónde ver, TV, canal y Streaming

Los de Carlo Ancelotti llegan a tierras londinenses con un 2-0 de ventaja en la ida de los cuartos de final

El Real Madrid visita este martes al Chelsea, frente al que intentará meterse un año más en las semifinales de la UEFA Champions League. Los blancos, además, defienden una ventaja de 2-0, que consiguieron en el choque de ida de cuartos de final disputado en el Santiago Bernabéu.

DIRECTO | SIGUE AQUÍ EL CHELSEA VS. REAL MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-23

De cara al partido, los blancos tienen la única baja de Ferland Mendy, que está lesionado. Vuelven, por su parte, Toni Kroos y Vinicius Junior, que no estuvieron frente al Cádiz por diversas molestias físicas. De cara al choque y a su once inicial, Ancelotti ha decidido no tocar lo que viene funcionando y se mantiene Rodrygo en el once con Camavinga en el lateral izquierdo y Kroos de pivote.

El Chelsea, a por un reto casi imposible

Por su lado, el Chelsea de Frank Lampard afronta el choque con muchas urgencias. Y es que los 'blues', que llegan al partido con siete bajas y con las dudas de futbolistas importantes como Kalidou Koulibaly y Kai Havertz, atraviesan un momento nefasto. Son undécimos en Premier, encadenan seis partidos oficiales sin ganar de forma consecutiva, y apenas tienen pólvora en ataque. Con todo ello, es una quimera pensar que puedan sorprender al Madrid. Aunque cosas más difíciles se han visto en el fútbol.

¿Cuándo y dónde es el Chelsea vs. Real Madrid?

PARTIDO Chelsea vs. Real Madrid FECHA Martes, 18 de abril de 2023 HORARIO 21:00 ESTADIO Stamford Bridge, Londres (Reino Unido)

¿Dónde ver en directo el Chelsea vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones UHD (M441)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

FOX Sports ARG: 16:00;

CHI: 15:00;

COL: 14:00 México HBO Max

TNT 13:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que ha ocurrido en estas pasadas temporadas, la Liga de Campeones es una competición que se puede ver solamente de pago en España. En ese sentido, el torneo se podrá ver de manera única en Movistar Liga de Campeones y todas sus variantes. Servicios, con todo y con eso, que no son gratuitos y tienen coste, pero que te contamos en estas líneas cómo se pueden contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene diversas opciones de hacerse con los paquetes Fusión que existen. Eso quiere decir que se pueden ver las cadenas de televisión, con un paquete que, además, incluya la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O líneas móviles. Posibilidades distintas, así pues, para que cada cual elija su favorita.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra fantástica vía para todo aquel usuario que quiera ver la Liga de Campeones, pero también LaLiga española, la Segunda División, la UEFA Europa League y otros torneos. Esto es debido a que Movistar+ no puede contar con los derechos de estas competiciones en exclusiva, por lo que debe compartirlos con otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la UEFA Champions League se puede seguir en directo o cuando así se quiera por cualquier dispositivo que disponga de acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar+, así como por la misma web de la plataforma.

Hay una particularidad, a ese respecto. Y es que los partidos de cada semana se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una contraseña electrónica. Para más detalles, se puede acceder a la siguiente página web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la app oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo amoldado a cada cliente.

Más cosas: todos los partidos de cada semana en la Liga de Campeones se pueden ver en directo y en todos los lugares del mundo. Pero, además, hay redifusiones y la posibilidad de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que cada cual puede seguir (en directo o en diferido) cada choque cuando y donde así lo quiera.