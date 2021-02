¿Dónde va a jugar Haaland? Contrato, cuánto gana y clubes interesados

El noruego es la sensación del futbol europeo y todo parece indicar que le queda poco tiempo en el Borusia Dortmund.

Erling Haaland llegó al futbol profesional con la firme intención de brillar en la élite. Cada partido que pasa se acaban los adjetivos para calificar al delantero noruego que parece hacer de todo y no tener ninguna debilidad.

Dado su estratosférico desempeño y la gran cantidad de goles que lleva en los partidos más recientes, el atacante nórdico parece tener los días contados en el Borussia Dortmund, porque en la mesa habrá más de una oferta para tratar de fichar al que pinta ser el próximo mejor futbolista del mundo.

Por eso, en Goal te contamos lo que le depara al futuro de Haaland en el más alto nivel de Europa.

CONTRATO DE HAALAND

Pese a que en los últimos días se habló mucho de una posible transferencia de Haaland a otro equipo europeo, la realidad es que todo aquel que esté interesado en los servicios del goleador tendrá que soltar una buena cantidad de dinero porque el futbolista tiene contrato con el Borussia hasta 2024.

La mejor noticia para los aficionados del conjunto alemán es que Hans-Joachim Watzke, director general del Dortmund, aseguró que no existe una cláusula de salida para el verano de 2021, como muchos medios afirmaron. El único rumor que ronda con fuerza es que dicha condición sí existe, pero entrará en vigor en 2022 y ronda los 75 millones de euros.

¿CUÁNTO GANA?

Así como goles son amores, en el caso del joven prodigio de Noruega sus buenas actuaciones se ven reflejadas en su cuenta de banco. El salario de Haaland con el Borussia Dortmund es de 8 millones de euros netos por año.

Esta cifra espanta a cualquiera, pero es el precio que pagan los alemanes por tener a la máxima joya en sus filas. Además, el futbolista desquita su sueldo con golazos como el que le hizo al Schalke 04 en la Bundesliga.

CLUBES INTERESADOS

Después de ver toda la cantidad de dinero que los equipos deben soltar para contratar al jugador, aún así hay quienes están muy interesados en presentar una oferta.

El destino más sonado para Haaland es el Real Madrid, aunque junto a los blancos también se suma el interés del Barcelona y el Chelsea, escuadra que, según rumores, está dispuesta a soltar 100 millones de euros con tal de adquirir su carta.

Hace poco, Mino Raiola, agente del artillero noruego, señaló quie solo 10 clubes en el mundo cuentan con la capacidad de financiera para comprar al delantero. En esa lista figura el Manchester City, Manchester United, Liverpool, Juventus, Bayern Múnich, además de los ya mencionados anteriormente.

No tengo pruebas de que Haaland es un 🤖, pero tampoco tengo dudas.



¡Golazo! ⚽️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NKmjAQ0Fpn — Goal en español (@Goal_en_espanol) February 20, 2021

Para todos los que se preguntan, ¿dónde va a jugar Haaland la próxima temporada? Michael Zorc, director deportivo del BVB, tiene la respuesta a dicha inquietud.

"Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club".