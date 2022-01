DJ acusado de contagiar a Messi se defiende

Este domingo, el Paris Saint-Germain informó que Lionel Messi es uno de los cuatro jugadores del plantel que dirige Mauricio Pochettino que han dado positivo en los tests de COVID-19.

"Los cuatro jugadores positivos de covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Todos están respetando actualmente el aislamiento y el protocolo sanitario adaptado", indicó el elenco galo.

Y tras conocerse la información, el popular DJ argentino Fer Palacio, que compartió con el astro rosarino en Navidad, fue uno de los apuntados por contagiar al futbolista.

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", se descargó en su historias de Instagram.

Minutos después fue más allá y divulgó su PCR negativo con el siguiente mensaje: "No contagie a Messi".