¿Divorcio Conte - Inter?

La directiva Nerazzurri no podría cumplir con los requerimientos del entrenador, quien dejaría el banco por falta de recursos.

Sorpresa total. La Gazzetta dello Sport lleva en su portada de miércoles el divorcio Inter-Conte, que dejaría al campeón de Italia sin su entrenador y en búsqueda de un sustituto que pueda adecuarse a finanzas más acotadas y a un proyecto ganador pero con límites salariales.

Según el extenso reportaje que publica el medio en la noche europea de este martes, la despedida se produciría en 48 horas en las cuales se definirán los términos del mismo entre el presidente Zhang y la cabeza del cuerpo técnico, que se llevaría una compensación de más de 6 millones de euros, cuando su contrato de más de 12 todavía está vigente por una temporada.

Es la crisis sanitaria del coronavirus la que le ha pegado muy fuerte a las arcas interistas, y la principal razón para que Conte se desencantara de seguir porque se le avisó que habrían recortes. Y fuertes, del 15% al 20% de la masa salarial justo antes de disputar otra Champions.

Como contrasta la Gazzetta, solo un milagro evitaría que el DT que terminó con la supremacía de Juventus continúe en su cargo. Aportan que "Conte expresó toda su amargura, consciente de que para seguir creciendo especialmente en Europa, el Inter no solo debe elegir a quién vender, sino que también necesita refuerzos y renovación de jugadores que terminan contrato. Sobre esta base y con planes tan alejados de los suyos y de las promesas recibidas en el período prepandémico, el encuentro con Zhang para el entrenador será solo una oportunidad para una despedida pacífica". La empresa, por su parte, "comprende y comparte toda la decepción, reconociendo honestamente que no puede garantizar de inmediato el proyecto que le había propuesto hace dos años".

Conte querría ahorrarse el problema de mantenerse en una institución que no le ofrece lo que él querría para su tercer año. El proyecto reducido no está en sus planes. Como no han habido acercamientos antes del eventual adiós, el objetivo de los dirigentes es encontrar el equilibrio entre las ambiciones y sanear sus finanzas, proceso que comenzó con el préstamo de 275 millones que el fondo Oaktree les aceptó e hizo llegar.

La tarea de Marotta, Ausilio y Antonello es buscar un reemplazo que se ajuste a las nuevas condiciones. La publicación sugiere que Allegri, Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic y Simone Inzaghi son nombres que gustan en el Giuseppe Meazza. ¿Y los recortes? Inter necesita vender. Desde Lautaro hasta Lukaku, todos los pesos pesados del camarín -con sus remuneraciones más altas- están en alerta total.