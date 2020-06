Directivo de Hamburgo piensa a futuro en César Montes e Hirving Lozano

Montes y Lozano son dos de los futbolistas mexicanos más destacados como parte de la más reciente generación de Selección mayor.

Jonas Boldt, directivo del Hamburgo de la 2. confesó que César Montes e Hirving Lozano podrían encajar en un futuro en el proyecto deportivo de la entidad.

Antes de contratarlos, la prioridad es ascender a la Bundesliga, disputa que mantienen con clubes como el FC St. Pauli, 96, Núremberg y .

"La verdad es que el fútbol mexicano no un mercado muy barato y ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división, pero hay varios jugadores muy interesantes”, mencionó en entrevista con ESPN.

“Desde antes de que fuera al me gustaba mucho Hirving Lozano, ahora me encantó ver a César Montes el central que tiene buena presencia física, nosotros seguimos muy de cerca ese mercado aunque en este momento decir algo más profundo no sería conveniente", agregó el dirigente.

Además del proyecto deportivo, también influye el aspecto económico para fichar tanto al ofensivo del de como al defensor de Rayados de .

“En el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido hacia un lado o hacia otro, te menciono estos dos nombres de Lozano y Montes que son conocidos y aunque creo que será complicado poder trabajar con ellos en un futuro no se puede descartar nada, todo puede cambiar muy rápido y con un poco de suerte los tenemos por acá".