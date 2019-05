Directiva de Santos abre las puertas de Europa a Jesús Angulo

Angulo únicamente disputó 535 minutos de Liga en este Clausura 2019, cuatro torneos después de su debut en Primera División.

Por Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Jesús Angulo es uno de los futbolistas mexicanos más prometedores de la última generación. Por ello, la directiva de no es renuente al futuro del lateral sinaloense.

En entrevista con Goal, José Riestra, director de futbol de Orlegi Deportes, propietario de Santos, explicó que no le cierran las puertas a que sea transferido al futbol europeo, aunque también deberá crecer en .

"Sin duda, es un jugador que reune ciertas características importantes que se buscan en los laterales en Europa, también puede jugar de central, el jugador tiene todas las condiciones para poder buscar volver a ser campeón y buscar una oportunidad en Europa”, mencionó.

Riestra aceptó que al futbolista de 21 años le han colocado la etiqueta de intransferible para la Liga MX

"Es un jugador fundamental, es joven, es parte de la cantera, es de los jugadores formados en el futbol mexicano con esta regla de formados y no formados, tiene un gran futuro, un gran potencial, hoy Santos tiene a los dos mejores laterales del futbol mexicano, son mexicanos, no vería la necesidad de que Jesús Angulo tuviera que salir, son decisiones que deberán tomar Dante y Guillermo, son jugadores que deben continuar con su proceso en la institución, seguir creciendo, apuntalarlos más hacia el futbol europeo, buscar una oportunidad allá para su desarrollo antes de verlos en otro equipo del futbol mexicano"

El dirigente descartó haber tenido comunicación con para una futura negocación que pudiera involucrar al también seleccionado nacional. "No (se han acercado), seguramente Chivas está en su proceso de evaluación, seguramente si tiene alguna necesidad estarán llamando, hay una gran relación entre las instituciones, si tienen interés estarán buscando".

En el mismo sentido, señaló que no tienen intención de hacerse de los servicios de Javier Eduardo López, futbolista del Guadalajara. "Nosotros siempre evaluamos a todos los jugadores, tenemos conocimiento, sabemos de ellos, hoy Santos en esa posición está muy bien cubierto, tiene grandes jugadores, por el momento te diría que no, no hay un interés por parte de la institución"

Riestra consideró que Dante Elizalde, presidente de Santos y el entrenador uruguayo Guillermo Almada podrían tomar una nueva decisión. "Esto es futbol, hoy es así, mañana puede haber cambios, siempre se abren nuevas oportunidades, ya será decisión de ellos decidir si ese jugador cabe en Santos".

Así como Angulo, futbolistas como Julio Furch, Ayrton Preciado, José Juan Vázquez y Jonathan Orozco no saldrán de la entidad de cara a la próxima ventana de transferencias.