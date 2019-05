Directiva de Chivas busca ‘repatriar’ a Oswaldo Alanís

El defensor zurdo perdió la titularidad con el Real Oviedo con el cambio de entrenador.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

En el Guadalajara continúan trabajando en el armado del plantel para el Apertura 2019 y una de las opciones para reforzar la zaga central es la de Oswaldo Alanís, quien seduce a la directiva encabezada por José Luis Higuera.

Fuentes cercanas han detallado a Goal que en Chivas se ha consultado la situación de Oswaldo con el Real , con el que tiene contrato hasta junio del 2020. El futbolista michoacano es prioridad en la mesa de la dirigencia.

A la llegada de Sergio Egea al banquillo de los azulones, el mexicano perdió la titularidad, sin sumar minutos desde el 27 de abril en la visita al UD . De ahí, el equipo de la segunda división únicamente ha sumado cuatro puntos de nueve posibles.

En los últimos días ha trascendido que el zaguero también es opción en la MLS con el San José Earthquakes de Matías Almeyda, quien busca renovar su plantilla, una de las más bajas del futbol de los .

Apenas hace unos días, el futbolista de 30 años se dijo “abierto” a cualquier alternativa para continuar con su carrera profesional, entre ellas la del Rebaño.

“Yo veo cualquier posibilidad, la vida por algo te lleva a diferentes caminos. Es difícil decirte de ver viable, no me gusta definirlo así, de que le tengo cariño a , de que me gustó y que me ha gustado jugar ahí, que realmente se disfruta eso es evidente. Estoy abierto a que la vida me lleve por donde decida que sea de mejor manera y donde más me contribuya no sabemos que pase por ahí. Yo sé que están en esa situación (de problemas porcentuales), ahora decirlo no es algo con lo que me metería. No me metería mucho en eso”, dijo el 10 de mayo en entrevista con Goal.

Ahora que se ha alejado la posibilidad de contratar a Julio César Domínguez, pues en cerraron las puertas a cualquier negociación, tendrán que negociar con el zurdo, el Real Oviedo y su representante Manfredi Caleca. De acuerdo con Transfermarkt, cuenta con un valor de mercado de 1.5 millones de euros. Esta negociación podría darse hasta el final de temporada, en la que se busca el ascenso a .