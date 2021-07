Dinenno no se imagina emulando a Funes Mori y representando a la Selección mexicana

El delantero de Pumas confesó que le resta demasiado tiempo para pensar contar para el combinado Tricolor.

Para muchos futbolistas extranjeros, representar a la Selección mexicana después de un tiempo en el país se vuelve una propuesta interesante. Algunos han sido contemplados, mientras otros se quedaron con las ganas de ser convocados.

Por su parte, hay un interesante delantero que no ve factible ser considerado por el combinado Tricolor. Se trata de Juan Dinenno, artillero de Pumas que fue sincero, y consideró muy complicado cumplir los requisitos.

"Hace un año y medio estoy acá. Tengo un hijo mexicano y gracias a eso voy a poder tramitar la residencia permanente, pero eso no me da la nacionalidad. Creo que tengo que estar cinco años, los mismos que exige la FIFA".

"No (me imagino vistiendo la camiseta de México), son muchos años. Pensar de acá a tres años y medio o cuatro en adelante sería totalmente descabellado, no sé ni dónde voy a estar. Es muy difícil. Imagínate que cinco años es la máxima cantidad de tiempo en la que puede firmar con un club. Realmente no pienso en eso, sería ilógico", confesó de la forma más sincera.

Desde su llegada al futbol mexicano para vestir la camiseta de Universidad Nacional, Dinenno suma tres torneos disputados, marcando hasta ahora la nada despreciable cantidad de 20 goles.