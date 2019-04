Dimayor solicita investigación en supuesto caso de xenofobia contra Luis Manuel Seijas

El jugador venezolano de Santa Fe denunció agresiones por parte de Cristian Palomeque, de Equidad, en El Campín.

Mediante un comunicado oficial, la División Mayor del fútbol colombiano le solicitará al Comité Disciplinario del campeonato citar a descargos a los jugadores Luis Manuel Seijas, de Santa Fe y Crisitian Palomeque, , por el incidente durante el juego válido por la fecha 15 de la Liga Águila.

El volante venezolano, del registro cardenal, denunció tras el partido que el colombiano lo insultó: "A mi que me digan hijo de puta, que se metan conmigo, que digan lo que sea, pero que me vengan a decir venezolano de mierda demuestra una ignorancia tal de ese muchacho que la verdad me da lastima con él".

El artículo sigue a continuación

"Que se metan conmigo, pero que me digan 'venezolano🇻🇪 de mierda' demuestra ignorancia" - Luis Manuel Seijas



Bastante molesto se mostró el jugador 'cardenal' en zona mixta luego del altercado que tuvo con un colega del cuadro 'asegurador' @SantaFe #LuisManuelSeijas pic.twitter.com/Ga3xzho5u3 — Saque de Meta (@Saquedemeta10) 14 de abril de 2019

"Si me metiera con su raza aquí se arma un problema el hijueputa y esa es la realidad. Entonces a ese muchacho le deseo mucha paz porque el prejuicio para mí es lo peor que puede tener un ser humano y él demostró, primero que es un estúpido demente, y después que es prejuicioso" agregó Seijas quien además le pidió disculpas a la afición por lo sucedido y agradeció a por todo lo que han hecho con sus compatriotas.

"Me duele porque por una estupidez, aparte le doy propaganda a los estúpidos, me pierdo el partido que viene porque tengo cinco amarillas. Eso me duele", sentenció.

Por su parte ni Cristian Palomeque ni La Equidad se han referido de manera oficial sobre el incidente, por lo que todo quedaría a la espera de conocerse las posibles sanciones del Comité Disciplinario una vez termine con las indagaciones.