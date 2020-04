Dimayor espera que el Gobierno cambie de opinión y apruebe el retorno de la Liga

El presidente Jorge Enrique Vélez dijo acatar la decisión del presidente Iván Duque pero espera que "las circunstancias puedan ir cambiando".

Luego de conocer la posición del Gobierno colombiano, en voz del presidente Iván Duque, sobre la imposibilidad de volver a disputar los campeonatos de fútbol en el país, la Dimayor entregó una respuesta por intermedio de Jorge Enrique Vélez.

En diálogo con El Gran Combo del Deporte de Múnera Eastman Radio, Vélez indicó que "Recibimos el mensaje del Presidente de acuerdo con el protocolo. Estamos de acuerdo con el gobierno en que primero está la vida". El dirigente se mostró receptivo por el pronunciamiento de Duque, pero es optimista de cara al futuro y cree que las circunstancias pueden ser favorables en los próximos días: "Si el Presidente dice que hoy no están las circunstancias, estoy de acuerdo con él, pero las circunstancias pueden ir cambiando".

También fue enfático al decir que "Jamás pondríamos en riesgo la vida de ningún jugador" y que el protocolo entregado por la Dimayor al Gobierno a través de la Federación Colombiana es exigente y precisamente busca mantener la integridad no solo de los futbolistas, sino de todas las personas involucradas en los partidos de fútbol. "El Presidente ha sido muy responsable con los colombianos. Todos los gremios han presentado protocolos", añadió. "Si se cumple con el protocolo, en un 94-96 % no pasará nada malo" precisó.

"Las circunstancias han cambiado. Hoy ya podemos salir a trotar. Esto no es un tema de desespero, no es un tema mediático" reiteró Vélez convencido que será posible retomar la Liga, el Torneo y la Copa en las próximas semanas. Asimismo reiteró que "A mí me preocupa la situación económica. Ningún equipo hoy es capaz de sostener la nómina" y que la crisis no solo la sufren los clubes, sino también quiénes viven del fútbol, como medios de comunicación, venteros ambulantes, etc.

Finalmente, Vélez indicó que Ernesto Lucena, titular de la cartera del Deporte, ya ha leído parte del protocolo. Lucena cree que el fútbol podría retomarse a partir de julio o agosto y descartó cualquier posibilidad de reanudación antes del 11 de mayo a puerta cerrada, nueva fecha estimada por el Gobierno para cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio.

"Recibí el protocolo por intermedio de la FCF y es un documento bien elaborado con protocolos médicos y científicos. Es importante porque dice que una vez el Gobierno dé la autorización, se tomarán 28 días dado que tienen que hacer la salubridad de jugadores y su entorno. Lo veo bien, pero hay que analizarlo. Hoy hay reunión para eso", declaró Lucena en Caracol Radio.