Dimayor definió el sistema del campeonato para el 2021

La Asamblea de la División Mayor tomó decisiones respecto a lo que serán los campeonatos del próximo año.

Luego de la Asamblea semipresencial de Dimayor que se llevó a cabo este jueves, los 36 clubes profesionales tomaron decisiones respecto a lo que serán las competencias en 2021, tanto para Primera, como para la Segunda división.

La primera novedad pasa por la cantidad de equipos que jugarán la Liga BetPlay, reducida por la desafiliación del Cúcuta Deportivo. Así, serán 19 los clubes que lucharán por el título del primer semestre. Para el segundo semestre del 2021 volverán a ser 20 equipos en Primera, al aprobarse un solo ascenso a mitad de año. Para final de año serían dos descensos y dos ascensos.

El campeonato iniciará el fin de semana del 16-17 de enero con 9 partidos por fecha, para un total de 19 jornadas, y un equipo descansando en cada una de ellas. Esto descartaría la famosa fecha de clásicos. Se mantendrá el sistema de Playoffs, con Cuartos de Final, Semifinal y Final a series de ida y vuelta con los primeros ocho equipos de la tabla. El mismo sistema aplicará para la Liga II.

Más equipos

En cuanto a cupos a las copas internacionales, la repartición quedó definida de la siguiente manera: los dos campeones del 2021, Campeón de la Copa 2021 y el mejor de la Reclasificación irán a la 2022, mientras que a la clasificarán los tres equipos mejor ubicados en Reclasificación y que no tengan cupo a Libertadores.

Vale recordar que el campeón de la Copa Colombia 2020, que se jugará en su instancia de Cuartos de Final a partir del 13 de enero, entregará un cupo a la Copa Sudamericana 2022.

Finalmente, y respecto a la Superliga 2020, se planteó jugarla entre el campeón de la Liga 2020 y el mejor de la Reclasificación.

Comunicado oficial de la Dimayor:

La asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se llevó a cabo con la presencia de todos los clubes afiliados a la entidad. Durante el encuentro se estableció el sistema de juego de la Liga BetPlay DIMAYOR, Torneo BetPlay DIMAYOR, Copa BetPlay DIMAYOR, SuperLiga y Liga Femenina que se disputarán en el 2021.

SISTEMA DE JUEGO LIGA BETPLAY DIMAYOR 2021 (2 campeonatos al año)

PRIMER SEMESTRE

Fase I – Todos contra todos (Inicia el fin de semana del 16-17 de enero)

– 19 fechas

– No jornada de clásicos

– Cada club tendrá una fecha de descanso

– Finalizada la Fase I, avanzan los 8 primeros a la Fase II.

Fase II – Cuartos de final

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 8 partidos

– Llaves por sorteo

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase III

Fase III – Semifinales

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 4 partidos

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV

Fase IV – Final

– 2 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– Ganador semifinal 1 y Ganador semifinal 2

* Desciende un club al Torneo BetPlay II DIMAYOR 2021 (Sometido a las aprobaciones de las correspondientes reformas estatutarias).

SEGUNDO SEMESTRE

Fase I – Todos contra todos (20 clubes)

– 19 fechas

– No jornada de clásicos.

– Finalizada la Fase I, avanzan los 8 primeros a la Fase II.

Fase II – Cuartos de final

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 8 partidos

– Llaves por sorteo.

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase III

Fase III – Semifinales

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 4 partidos

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV

Fase IV – Final

– 2 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– Ganador semifinal 1 y Ganador semifinal 2

* Descienden dos clubes para jugar el Torneo BetPlay DIMAYOR 2022 (Sometido a las aprobaciones de las correspondientes reformas estatutarias).

CUPOS A COMPETENCIAS INTERNACIONALES 2022

Conmebol Libertadores 2022:

– Colombia 1: Campeón Liga BetPlay I DIMAYOR 2021.

– Colombia 2: Campeón Liga BetPlay II DIMAYOR 2021.

– Colombia 3: Primer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

– Colombia 4: Campeón Copa BetPlay DIMAYOR versión 2021.

Conmebol Sudamericana 2022:

– Colombia 1: Segundo club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2021.

– Colombia 2: Tercer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

– Colombia 3: Cuarto club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

– Colombia 4: Campeón Copa BetPlay DIMAYOR 2020.



SISTEMA DE JUEGO TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2021 (2 campeonatos al año)

PRIMER SEMESTRE



Fase I – Todos contra Todos (Inicia el fin de semana del 16-17 de enero)

– 15 fechas

– Avanzan los ocho primeros a la Fase II.

Fase II – Cuadrangulares semifinales

– 6 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– 2 cuadrangulares por sorteo.

– Clasifica el primero de cada cuadrangular a la Fase III

Fase III – Final

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 2 partidos

Gran Final Torneo BetPlay DIMAYOR 2021

– Se jugará entre el campeón de Torneo BetPlay DIMAYOR 2020 vs Campeón Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 2 partidos

Repechaje

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 2 partidos

– Perdedor de la Gran Final Torneo BetPlay DIMAYOR 2021 vs Mejor en tabla de reclasificación total Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021

ASCENSO (2 ascensos para la Liga BetPlay II DIMAYOR-2021)

1. El club ganador de la Gran Final del Torneo BetPlay DIMAYOR 2021 ascenderá de forma directa a la Liga BetPlay DIMAYOR en el segundo semestre del año 2021.

2. El club perdedor de la Gran Final del Torneo BetPlay 2021 disputará el repechaje en partidos de ida y vuelta contra el club que ocupe el primer puesto en la tabla de reclasificación total del Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021.

SEGUNDO SEMESTRE

Fase I – Todos contra todos (15 clubes)

– Todos contra todos

– Avanzan los ocho primeros a la Fase II

Fase II – Cuadrangulares semifinales

– 6 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– 2 cuadrangulares por sorteo.

– El primero de cada cuadrangular jugará la Fase III

Fase III – Final

– 1 fechas (partido único)

ASCENSO (2 ascensos para la Liga BetPlay DIMAYOR 2022)

– Ascenderán a la Liga BetPlay DIMAYOR 2022 el club que ocupe la primera posición de su respectivo cuadrangular.

SUPERLIGA 2021

– Campeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020 vs El Mejor club en reclasificación 2020 (que no sea campeón)



COPA BETPLAY DIMAYOR 2021

FASE I

– 16 Equipos del Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021

– 8 Llaves sorteadas

– 8 Clasificados

– Los 8 mejores clubes en la Tabla de reclasificación del Torneo BetPlay 2020, serán cabezas de serie de cada llave.

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo



FASE II

– 8 Equipos clasificados de Fase I

– 4 Llaves predeterminadas

– 4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

FASE III

– 4 clubes ganadores de la Fase II y 12 clubes de la Liga BetPlay I DIMAYOR 2021 que no participan en competencia internacional 2021.

– 8 llaves predeterminadas.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

OCTAVOS DE FINAL

– 8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 2021.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

– 8 clubes ganadores Octavos de Final

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

– Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

– Ganadores Semifinales

– Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

LIGA FEMENINA BetPlay DIMAYOR 2021

Con respecto a la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2021, la asamblea acordó que se disputará el próximo año y se citará a una Junta de Competencia para definir el sistema de juego, lo anterior para garantizar el mejor desarrollo de este campeonato.