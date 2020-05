Diego Vázquez: "Los demás equipos no quieran aceptar que estamos primeros"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de Motagua arremetió ante la Liga Nacional luego de que "clausuraran" el torneo Clausura.

Después de responder con tranquilidad en las redes sociales, Diego Vázquez salió con los tapones de punta cuando tuvo que hablar con la prensa sobre decisión de la Liga Nacional de dar por "clausurado" el torneo Clausura en el que Motagua se encontraba primero en la tabla.

"Estaba todo planificado. Tenían hasta el cambio de palabra, en vez de nulo, clausurado, es un chiste. Solo para no aceptar el espíritu deportivo cambiaron la palabra a clausurado. No se lo inventaron, la pusieron para no poner nulo y si la buscás, las hacen y las deshacen a conveniencia de dirigentes que tienen intereses partidarios”, dijo el argentino para la radio HRN.

“Está muy claro (los intereses en la directiva de Liga Nacional), no es algo que lo tenga que decir yo, está más claro que el agua, desde el momento que cambian la palabra te das cuenta. No dejan que participe un equipo (Platense), todo cabildeado y armado con anterioridad. Pero ya sabíamos que todo este año ha sido de la misma manera; desde el cambio del formato, luego la final contra Saprissa que no nos dejaron descansar dos días. Yaa lo esperábamos esto, pero no necesitamos que nadie nos ratifique lo que ganamos en la cancha”, agregó.

Más equipos

Consultado sobre si sienten frustración por no poder festejar un nuevo título, contestó: "Para nada, porque los 27 puntos los conseguimos en la cancha y allí está la tabla. Lo que no se mira es el espíritu deportivo y que los demás equipos no quieran aceptar que estamos primeros, pero ya es problema de ellos. Eso no nos lo va a quitar nadie porque los logramos a puro esfuerzo”.

El artículo sigue a continuación

“Repito, tampoco era un momento para festejar si nos hubieran dado el campeonato, hubiese sido lo mismo porque el tiempo no está para celebrar; el país está viviendo cosas más importantes que el fútbol y lo entendemos de esa manera”, agregó.

Por último, aceptó que no estaban dadas las condiciones para seguir con el torneo. “No se podía y había que ser solidarios con los equipos que no cobran, y los demás jugadores. Pero que no acepten la deportividad no me parece que sea justo”.

Foto: Getty Images