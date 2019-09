Diego Peraza le responde a Luis Arboleda

El jugador del 11 Deportivo fue acusado por el colombiano de racismo.

Luis Arboleda denunció a Diego Peraza, luego de que el volante le dijo que iba a manchar la cancha, cuando el jugador de Chalatenango estaba en el piso tras recibir un golpe. Esto fue interpretado como racismo y el cafetero salió llorando de la cancha, ya que también se fue expulsado.

Diego Peraza le contestó al colombiano y relató lo sucedido: “El árbitro estaba cerca de la acción y si hubiera habido alguna expresión racista o similar me tenía que haber expulsado o sancionado”, explicó en conversación al periódico "El Gráfico”.

“Estoy en una situación bien difícil. Aparte de que ha dañado mi imagen, me está acusando de algo. No le he dicho nada racista. Pero viene él y me acusa”, finalizó Peraza.