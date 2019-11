Vasco Aguirre habló del supuesto interés del Leganés en Diego Lainez

El DT del Leganés reconoció que en estos momentos no piensa en el mercado de pases de invierno.

Para nadie es un secreto que Diego Lainez será uno de los protagonistas del mercado de pases en . El no ve con malos ojos una posible cesión a un equipo europeo de menor nivel, como es el caso del Leganés. No obstante, el Vasco Aguirre considera que es muy pronto para hablar de la posible llegada del ex América.

"De momento no sé cómo está mi equipo. Tengo 28 jugadores, no sé como está el límite de extranjeros. No lo sé, no he reparado en ello. No es momento para pronunciarse sobre Diego. Si le preguntas al Betis o al propio jugador te dirán que hay que esperar, que no es noviembre el mejor momento para manifestarte", dijo el Vasco.

Al margen de que eventualmente el equipo realizaría algunos movimientos, Aguirre dejó claro que no piensa en el mercado. "De momento no estoy pensando en mover nada. Es cierto que les dije a los jugadores que quería ver buena actitud de aquí a diciembre. Pero no he pensado en el mercado de invierno. Cero, en absoluto".

Lainez, de momento, tiene un rol secundario en el cuadro verdiblanco y no sería de extrañar que el Betis le busque una salida en los próximos meses, aunque no por una venta definitiva.