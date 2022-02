Diego Lainez, resignado a pocos minutos por la ideología de Pellegrini

Contra todo pronóstico y rumores, Diego Lainez, delantero mexicano, se mantuvo en el club que le abrió las puertas para Europa en este mercado de invierno. El Real Betis decidió quedarse con su extremo, al menos, por lo que resta de la campaña 21/22, pero no tanto por lo demostrado por parte del futbolista, sino por una ideología de Manuel Pellegrini a la cual el estratega chileno le ha sido fiel durante toda su carrera.

El paso de Lainez por los Verdiblancos ha sido uno sumamente inconsistente. Desde su llegada en 2019, el extremo por derecha fue incapaz de consolidarse y, cuando parecía tener más regularidad, las lesiones lo atacaron para cortar de tajo su momento. Por ende, se esperaba que la paciencia del club llegara a su fin en este mercado invernal y lo cedieran, pero las piezas no se acomodaron para un movimiento.

Según pudo saber GOAL, el Real Betis sí tuvo interés en dejar salir a Lainez Leyva. El Olympique Lyon buscó un préstamo por el jugador y todo marchaba por buen camino gracias a su pasaporte europeo. Sin embargo, la directiva de los sevillanos no consiguió a un reemplazo y Pellegrini no estaba dispuesto a que se abriera un hueco en su plantel a pesar de que el mexicano no es titular.

🙌🙌🙌 ¡Como un CRACK! Así respondió la hinchada del Real Betis en el debut de Diego Lainez pic.twitter.com/HaMwSKF8fB — GOAL en español (@Goal_en_espanol) January 20, 2019

La economía del Betis impidió que existiera un efecto dominó con respecto a los fichaes este invierno. Al no encontrar un sustituto del medallista olímpico con México en Tokio 2020, el estratega chileno forzó a la directiva a quedarse más tiempo con el futbolista, quien entra perfectamente en su sistema de rotaciones. Lainez tuvo más apariciones en la Copa del Rey, donde Pellegrini rotaba a su 11 inicial para darle prioridad a LaLiga. Ya en cuartos de final, será fundamental que el andino le dé minutos a Diego para que este demuestre que en instancias decisivas también puede ser un factor importante.

Nuevamente serán seis meses fundamentales para el ex América. El mexicano deberá aprovechar cada segundo que le otorguen y no solo para quedarse en el Betis, sino para también poder demostrar su calidad y despertar el interés de otro equipo que sí esté dispuesto a utilizarlo como titular. Por lo pronto, todo indica que este semestre tendrá que resignarse, otra vez, a ser un suplente de lujo para Pellegrini.