Diego Lainez confirma haber dado positivo por Covid-19

El mexicano dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Diego Lainez dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que dio positivo por Covid-19, luego de someterse a la segunda prueba PCR. Una noticia que cambia radicalmente los planes de Manuel Pellegrini, quien viene considerando al mexicano como un elemento clave en el Betis.

"¡Hola amigos! Quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresará más fuerte y con ganas", escribió en una historia en Instagram.

Vale destacar que el primer test que se realizó registró un resultado no concluyente. Lainez no estuvo presente en la sesión de entrenamiento y en la tarde se sometió a una segunda prueba PCR, en la que se confirmó el positivo final. Se perderá, al menos, los próximos cuatro partidos con el club.