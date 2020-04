Diego Costa: "La Champions de 2014 fue uno de los momentos más tristes de mi carrera"

El delantero del Atlético de Madrid concedió una entrevista a ESPN Brasil y repasó algunos aspectos de su carrera deportiva

Diego Costa es una de las grandes figuras de la historia reciente del , a pesar de que su segunda etapa en la capital de no está siendo tan fructífera como la primera, en la que fue una de las piezas clave del equipo de Simeone.

Ahora, en pleno confinamiento, el delantero rojiblanco, en pleno confinamiento, atendió a ESPN desde su casa en Madrid y repasó algunos temas de la actualidad, además de algunos aspectos de su trayectoria.

Sobre conocer a Ronaldo Nazario, 'El Fenómeno', Costa fue sincero y expresó sus sentimientos. "Ya había visto a Messi, a Cristiano Ronaldo, pero la primera vez que coincidí con Ronaldo 'El Fenómeno' sentí algo diferente. Me di cuenta que sentía admiración, pasión por él. Fue especial, ver su cuerpo, como andaba", comentó.

Uno de los temas más importantes por los que fue preguntado fue por la final de la Champions en 2014. Fue una final dolorosa para el punta, ya que a los pocos minutos de empezar el encuentro ante el se tuvo que retirar lesionado. Costa habló de eso y del tratamiento que tuvo que afrontar para poder llegar a un choque tan importante.

"Se habló mucho del tema de la placenta de caballo, que si era mentira. Fue verdad ese tratamiento, aunque mientras me ponían electroshock el médico se fumaba dos cigarros. Fue duro y muy doloroso, tanto que cuando corría luego no sentía ningún tipo de dolor. Eran sesiones de dos horas y luego al hotel. Para mi no había otra cosa en ese momento que no fuera la final de Champions. No pensaba más allá, en el Mundial o en lo siguiente, solo en el partido de Lisboa. Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera. Justo en el salto antes de saltar al campo ya noté un calambrazo. No me lo creía. Intenté aguantar pero no podía seguir y a los 10 minutos tuve que retirarme. Hubiera preferido no jugar y dejar sitio a otro compañero, yo ya había hecho todo a lo largo de la temporada".

Además, también habló sobre Antonio Conte. Ambos coincidieron en el , y su relación fue de lo más tormentosa, especialmente fuera de los terrenos de juego, pero con el tiempo tiene buen recuerdo del italiano.

"Él y yo tuvimos problemas fuera del campo, pero él es realmente un buen entrenador. No le guardo rencor, pero para ser un entrenador realmente importante tiene que cambiar algo en el lado humano de su forma de entrenamiento. Es un tipo desconfiado. Creo que en un club como el Real Madrid no duraría ni una temporada", expresó.

Por otro lado, también habló de su periodo como internacional, en el que llegó a debutar en un amistoso con Brasil, pero finalmente se decantó por la selección española.

"Soy un privilegiado: cumplí mi sueño de jugar para Brasil y jugué para otro gran equipo que es el equipo español. La gente habla hoy, pero los primeros en criticar fueron de la propia prensa brasileña. En el momento en que fui convocado con Brasil todos preguntaban quién era Diego Costa. Cuando estaba en la selección, Felipao me dijo que yo era el único jugador de Jorge Mendes. ¿Qué historia es esa? Si me convocó por los negocios, estoy en el lugar equivocado", expresó.

"La posibilidad para España surgió, acepté. ¿Cómo vas a decir que no? Luego, cuando salió que acepté, comenzaron a decir que Felipao me quería... No me llamaste ni una vez, ¿Luego dice que le di la espalda a los sueños de millones de brasileños? Por el amor de Dios, ¿Cómo voy a darle la espalda? ¿Por qué no dices que no me buscaste? ¿Por qué no dices que no me llamaste antes?".