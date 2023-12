Diego Cocca explica su salida de la Selección mexicana y señala que los directivos equivocaron

El extécnico de la Selección mexicana explicó que se valoró poco su salida de Tigres y que pudo hacer un gran cambio en el Tri.

En una reveladora entrevista exclusiva para TUDN, el experimentado entrenador argentino Diego Cocca, abordó los motivos detrás de su sorpresiva salida de la Selección mexicana, arrojando luz sobre una serie de desencuentros y desafíos que llevaron a su abrupta partida.

Cocca, conocido por su exitosa trayectoria en diversos clubes, expresó su desconcierto respecto a la falta de argumentos claros que respaldaran su salida del combinado nacional. El técnico argentino, que anteriormente había dirigido a Tigres, señaló que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol no valoraron adecuadamente su experiencia y conocimientos, especialmente destacando su prematura salida de los Felinos durante el Clausura 2023.

“No se valoró, yo se los dije a los jugadores de la Selección, les dije ‘muchachos, yo estaba en una institución modelo, con un plantel espectacular, estaba muy bien, pero creo en esto, creo que en tres años y medio tenemos la posibilidad de jugar un Mundial y cambiar las cosas’, pero hubo gente que no quiso cambiar, quiso seguir así y cuando las cosas siguen de la misma manera, el resultado va a ser el mismo”, señaló el estratega sudamericano.

El técnico argentino hizo hincapié en su disposición para implementar un cambio significativo en el equipo nacional, destacando que estaba preparado para afrontar el desafío de transformar el juego y la mentalidad del equipo. Sin embargo, según sus afirmaciones, se encontró con obstáculos internos que frustraron sus intenciones.

Cocca advirtió que existe resistencia dentro de la Federación Mexicana de Futbol para llevar a cabo un cambio real, sugiriendo que algunos miembros no están dispuestos a abandonar prácticas obsoletas. En sus declaraciones, el técnico argentino expresó su determinación para demostrar que él tenía la capacidad de liderar un verdadero cambio, y lamentó que no se le permitiera la oportunidad de hacerlo.

“No por unas personas que decidieron que no, voy a tirar abajo toda la gente y los clubes en los que estuve, que me han ayudado. Le deseo lo mejor a México como siempre, no seré más parte de la Selección y seguramente tendré trabajo como para seguir demostrando que podíamos hacer un cambio en la Selección”, añadió el técnico.