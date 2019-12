Díaz: “No será sencillo enfrentar a Cobán”

El director técnico de Sanarate explicó las implicaciones del partido del fin de semana con Cobán Imperial.

Rafael Díaz, entrenador de Sanarate, mencionó lo que significa hacer frente a Cobán, club que se encuentra en el tercer lugar general de la Liga Nacional con 37 puntos.

Todo ello en medio de la posibilidad de que puedan escalar al primer lugar del torneo, a falta de lo que haga Comunicaciones en su partido con Xelajú, correspondiente a la Jornada 22 del torneo Apertura.

“Tenemos la posibilidad de finalizar en el segundo lugar de la tabla y lucharemos por tener esa opción, pero sin duda la visita a Cobán será complicada porque ellos estarán en su casa y también tendrán esa posibilidad, por lo que la última jornada será bastante competitiva”, mencionó.

Rafael sentenció que pueden no estar entre las nóminas más destacadas del campeonato de Guatemala, pero intentarán quedarse con el triunfo. “No somos el mejor equipo en nombres, pero tenemos a un grupo de guerreros que no se dan por vencidos y lo han demostrado en el campeonato, por eso estamos en este lugar, estoy orgulloso de ellos y no tengo dudas que continuarán con esa actitud”.