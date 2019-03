Días, horarios y partidos de la fecha 7 de la Primera A de fútbol femenino

El apasionante torneo sigue avanzando en una jornada con varios partidos imperdibles.

El torneo de Primera A de fútbol femenino se define este semestre: las ganadoras de la Fase campeonato se clasificarán a la mientras que en la Fase Permanencia habrá dos equipos que dejarán la categoría.

Para llegar a estas dos Fases conformadas por ocho equipos cada una, los 16 clubes disputaron una primera parte de la temporada por la que los cuatro primeros equipos de las zonas A y B ingresaron a la Fase Campeonato y los otros cuatro de cada zona a la Fase Permanencia.

FECHA 7

FASE CAMPEONATO

Sábado 23 de marzo:

9 hs | UBA vs

16 hs | vs Racing

16 hs | Boca vs

16 hs | UAI Urquiza vs River

FASE PERMANENCIA

Sábado 23 de marzo:

15 hs | El Porvenir vs Dep. Morón

15 hs | Atlanta vs Platense

15.30 hs | Estudiantes LP vs Excursionistas

16 hs | Independiente vs Villa San Carlos