Día clave para el Betis: ¿Setién seguirá siendo el entrenador?

Este jueves, los directivos del club andaluz evaluarán la situación tras la dura caída frente al Levante, en Valencia.

El 4 a 0 frente al pareció ser ese golpe letal para un que ya estaba herido. Este jueves, de hecho, con las mentes más frías, los directivos del club andaluz analizarán si continúa Quique Setién al frente del equipo.

Levante 4-0 Betis

"Me sorprendería que mañana me destituyeran", declaró el propio entrenador tras el partido en la ciudad de . Sin embargo, la noticia no tendría que sorprender tanto. Es cierto que el técnico sigue contando con la confianza de la plantilla y, además, tiene contrato hasta 2020, pero parte de la afición ya mostró su rechazo, debido a los últimos malos resultados que lo dejan prácticamente fuera para clasificar a un torneo europeo.

“Me encuentro con fuerzas. Sé cómo es el fútbol y uno siempre confía en que las cosas van a cambiar a mejor. Ahora la situación es difícil después de esta derrota tan abultada y tan inesperada. Yo estoy convencido de que sí voy a seguir”, agregó el entrenador tras el 4 a 0. Y destacó luego: “Es verdad que el club está en una situación difícil porque tiene que soportar la presión, pero ya hemos hablado. Ahora es difícil, pero creo que este proyecto tiene futuro”.

Sergio Canales, por su parte, fue uno de los jugadores que salió a respaldar públicamente a Setién tras la derrota bética: “No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Creo que el míster le ha dado mucho al Betis. Hay que ser realistas. Hasta este partido estábamos ahí luchando por Europa, el año pasado conseguimos clasificarnos y hasta hemos peleado por una final”.