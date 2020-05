Desescalada coronavirus España, Fase 2: qué se puede hacer, cuándo empieza y qué provincias pasan

A partir del lunes 25 de mayo, muchas provincias españolas pasan a Fase 2. Te contamos cuáles son y qué se podrá hacer en estos territorios.

FASE 2: ¿CUÁNDO COMIENZA?

Salvador Illa, Ministro de Sanidad del Gobierno de España , ha anunciado que gran parte del territorio español pasa a la Fase 2 de la desescalada, lo que supone una mayor libertad para los ciudadanos que se encuentren en esa fase. A continuación, te explicamos todas y cada una de las peculiaridades de esta nueva Fase que comenzarán a disfrutar unos 22 millones de españoles.

La fecha marcada por el Gobierno de para el inicio de la Fase 2 de desescalada es el lunes 25 de mayo. A partir de ese día, las provincias o comunidades autónomas que entren en dicha fase, verán cómo cambia su rutina. Recordemos, que para pasar de Fase es obligatorio mantenerse como mínimo dos semanas en la Fase anterior. En este caso, todos los que llevasen dos semanas en Fase 1 y sean aptos para pasar a Fase 2, podrán adecuarse a las nuevas normas a partir del día 25 de mayo.

¿QUÉ PROVINCIAS O COMUNIDADES AUTÓNOMAS PASAN A FASE 2?

Salvador Illa ha enumerado las provincias que pasan de Fase 1 Fase 2, y son las siguientes:

Galicia: Todo el territorio pasa a Fase 2.

Asturias: Todo el territorio pasa a Fase 2.

Cantabria: Todo el territorio pasa a Fase 2.

País Vasco: Todo el territorio pasa a Fase 2.

Castilla La Mancha: Cuenca y Guadalajara pasan a la Fase 2.

La Rioja: Todo el territorio pasa a Fase 2

Aragón: Todo el territorio pasa a Fase 2

Navarra: Toda la Comunidad Foral pasa a Fase 2.

Cataluña: Tarragona casi al completo y una parte de Lleida pasan a Fase 2.

: Todo el territorio pasa a Fase 2..

Andalucía: Todas sus provincias avanzan a la fase 2 a excepción de y que se mantienen en la Fase 1.

Murcia: Toda la región pasa a Fase 2, excepto el municipio de Totana.

Islas Baleares: Todo el territorio en Fase 2.

Canarias: Todo el territorio en Fase 2

Ceuta y Melilla: Pasan a Fase 2.

"Toda España estará, al menos, en #fase1 y el 46% de la población en #fase2" @salvadorilla



Así queda el mapa de la situación actual de España por fases del Plan para la Transición hacia la #NuevaNormalidad ⬇️ pic.twitter.com/xY34L0TNlk — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 22, 2020

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA FASE 2?

A continuación, te contamos las principales novedades de la Fase 2, es decir, qué se puede hacer en las provincias mencionadas anteriormente a partir del día 25 de mayo.

Paseos y deporte individual: Todas las personas menores de 70 años podrán pasear y realizar actividades físicas durante el día. Solo se reservan las franjas comprendidas entre las 10.00 y las 12.00 y las 19.00 y las 20.00 para las personas mayores de 70 años.

Reuniones: Se amplían a 15 los participantes permitidos en reuniones. Se incrementa hasta 20 las personas que pueden realizar en grupo actividades de turismo activo y de naturaleza y se permite la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias sin que se supere la cifra de 50 asistentes y siempre que se respete la distancia física exigida de dos metros.

Acceso a segundas residencias: Se permite siempre que estén en la misma provincia, isla o unidad territorial de referencia.

Comercios: Los locales comerciales podrán abrir independientemente de su tamaño, aunque el aforo se reducirá al 40%. Deberá existir un horario para atender prioritariamente a mayores de 65 años.

Centros comerciales: Centros comerciales y parques comerciales podrán abrir siempre que limiten el aforo total al 30% de sus zonas comunes y al 40% el aforo de cada uno de los establecimientos situados en ellos. No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el tránsito y las zonas infantiles siguen cerradas.

Bares y restaurantes: Abrirán establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un 40% de su aforo. No se podrá consumir en las barras y preferiblemente el cliente deberá reservar una mesa previamente. Las terrazas seguirán con una limitación del 50% de su aforo.

Hoteles: Podrán abrir al público las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos, siempre que no se supere un tercio de su aforo.

Cines y teatros: Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reabrir siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio del aforo. También podrán abrir las salas de exposiciones y monumentos, pero con un tercio de aforo. En las bibliotecas se permitirá la lectura dentro de las instalaciones, pero con la misma limitación de aforo.

Conciertos: En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de 400 personas.

Piscinas: Las piscinas recreativas podrán reabrir, pero limitando al 30% el aforo.

Playas: Se reabrirán playas, pero guardando la distancia de seguridad de dos metros entre personas.

Sitios de culto: Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de su aforo. Además, se podrán realizar de nuevo bodas siempre que no se supere el 50% del aforo del lugar en el que se lleve a cabo y que no se superen las 100 personas si es al aire libre y las 50 si es bajo techo.

Velatorios: El máximo de asistentes a los velatorios será de 25 personas en espacios al aire libre y de 15 en espacios cerrados.