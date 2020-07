Desde Francia aseguran que Laurent Blanc está muy cerca de fichar por el Valencia

El club español sigue deshojando la margarita en busca de un nuevo técnico y el nombre del ex del PSG va cogiendo cada vez más forma.

Desde aseguran que Laurent Blanc podría ser el técnico del CF de cara a la próxima temporada. Según los medios Sport.Fr y le10sport, el nombre del técnico galo está sobre la mesa del equipo español, que busca técnico tras la destitución hace unas semanas de Albert Celades. La información de los dos medios franceses va en la misma línea que la del prestigioso diario L´Equipe, que la semana pasada ya puso el nombre del ex del y de la selección francesa sobre la mesa.

Una de las claves para la llegada del de Alès al banquillo de la capital del Turia sería la influencia de Jorge Mendes, que desde hace unas semanas es el encargado de representar al técnico. El estrecho vínculo entre el agente portugués y Peter Lim podría dar con Blanc en el banquillo de Mestalla, aunque aún no hay ninguna decisión tomada al respecto.

Las informaciones provenientes del país galo hablan incluso de una duración de contrato de cuatro años para Blanc, cifra bastante elevada si tenemos en cuenta el historial de entrenadores despedidos por Meriton Holdings desde su aterrizaje en Valencia.

Sea como fuere, lo que parece claro es que Blanc volverá a entrenar, si no en Valencia, en otro sitio, como deslizó su ya ex agente, Alain Miglaccio. "Laurent tenía una propuesta de , pero no se trata de dinero. Tampoco es un hombre como Mourinho. Quiere un proyecto que lo satisfaga con personas serias. ¿Valencia? Un candidato entre muchos. Jorge Mendes tiene relaciones privilegiadas con el propietario Peter Lim, quien puede facilitar las cosas", dijo.

Cabe recordar que Laurent Blanc lleva cuatro años sin entrenar, dado que durante este tiempo no ha aparecido un proyecto que satisfaga al galo. Girondins de , selección de Francia y PSG es la experiencia acumulada por Blanc hasta la fecha, siendo su etapa en el club parisino la de más éxito. Al mando del PSG, Blanc conquistó 4 , 1 , 4 Copas de la Liga y 5 Supercopas de Francia, aunque dejó en el debe sus participaciones en , algo que le llevó a ser destituido un 27 de junio de 2016, día desde el que lleva sin sentarse en un banquillo.