Desde el City confían en la absolución: "Las acusaciones son falsas"

Ferran Soriano, CEO del club de Claudio Bravo, aseguró que demostrará la inocencia tras la sanción de dos años sin competir en torneos europeos.

Luego de la suspensión reciibida por parte de la UEFA ante presuntas infracciones graves de las regulaciones del Fair Play Financiero, se encuentra en proceso de apelación y buscará demostrar su inocencia frente a estos cargos.

La voz que resonó en representación del club inglés fue la de Ferran Soriano, CEO de la institución donde milita Claudio Bravo, quien se mostró tranquilo y quiso dar un mensaje de tranquilidad a la afición, que podría quedarse dos años sin ver a su equipo en competencias europeas a partir de la mencionada pena.

"Los aficionados pueden estar seguros de dos cosas. La primera es que las acusaciones son falsas. La segunda es que haremos todo lo posible para demostrarlo", expresó el dirigente catalán en recientes declaraciones al sitio oficial de los Citizens.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Asimismo, Soriano apuntó a que esta resolución no tiene que ver con una cuestión de justicia. "Esto ha ido menos de justicia y más de política. La experiencia con este Cámara de investigación del FFP ha sido negativa para nosotros, más de lo que hubiera imaginado. No estamos hablando de la UEFA en general, que es una asociación de asociaciones. Conozco personalmente a muchas personas que trabajan muy duro en la UEFA", consideró.

Finalmente, el representante del club mancuniano defendió el proceder del City: "El propietario no ha puesto dinero en este club que no haya sido debidamente declarado. Somos un club de fútbol financieramente sostenible, somos rentables, no tenemos deudas, nuestras cuentas han sido examinadas muchas veces por auditores, reguladores, inversores y todo está perfectamente claro".

Cabe recordar que la próxima semana vuelve la acción para los Celestes, en el duelo de ida de los octavos de final de la competencia: el martes saldrán a la cancha el ante el y vs. Bayern Munich, mientras que un día más tarde lo harán el ante el City y Olympique de vs. . Los equipos clasificados a los cuartos de final entrarán a un sorteo para conocer a sus rivales.