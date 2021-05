Desde cuándo el campeón de la Europa League juega la Champions League

El ganador del segundo torneo continental en importancia tiene un 'premio extra' si no lo había conseguido en su liga nacional.

Como si no alcanzara con el premio de campeón, el equipo que gane la Europa League se asegura también jugar la próxima edición de su hermana mayor, la prestigiosa y codiciada Champions League. Eso es precisamente lo que intentará este miércoles el Villarreal, que enfrentará a un Manchester United que ya está en la Liga de Campeones del año próximo porque hizo los deberes en la Premier League, competición en la que acabó segundo. Pero, ¿ha sido siempre así? No, antes no ocurría que el campeón de la Europa League jugaba la próxima Champions.

Desde cuándo el campeón de la Europa League juega la Champions League

Tal y como explica la UEFA en su sitio web oficial, el campeón de la UEFA Europa League 2020/21 ahora tiene el incentivo de lograr una plaza automática en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22.

Cuando se introdujo la regla para la 2014/15 (de acceso a la 2015/16), al principio sólo se aseguraba a los ganadores una plaza en el play-off de la UEFA Champions League, pasando directamente a la fase de grupos si el campeón o el campeón de la UEFA Champions League ya se había clasificado a través de su liga nacional. Eso, de hecho, siempre ocurría en las tres temporadas en particular en las que existió esa regla. Cambió para ser una plaza automática en 2017/18.

¿Qué pasa si el campeón ya se ha clasificado a través de su liga nacional?

Si el campeón de la UEFA Europa League se clasifica para la fase de grupos a través de su liga, la UEFA explica que la tercera plaza de la quinta federación con mejor ranking (Francia) entra a la fase de grupos. Esta temporada es el Mónaco el que esperará que el Manchester United gane la final ante el Villarreal ya que acabó en la segunda plaza de la Premier League, mientras que el Villarreal acabó séptimo en España.

Esto es lo que ha ocurrido en las tres últimas temporadas: los campeones de la UEFA Europa League Atlético de Madrid, Chelsea y Sevilla se clasificaron a través de su liga, por lo que Francia ganó otra plaza.

¿Quién se ha beneficiado hasta ahora?

2014/15 - Campeón Sevilla (acabó 5º en la Liga)

2015/16 - Campeón Sevilla (7º en la Liga)

2016/17 - Campeón Manchester United (6º en la Premier League)

2017/18 - Lyon

2018/19 - Lyon

2019/20 - Rennes