Deschamps: "Creo que la elección de Benzema no sería buena para el equipo nacional"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, habló sobre el delantero del Real Madrid, Karim Benzema

Karim Benzema y la selección francesa son dos conceptos que hace tiempo no van de la mano. Desde que estallara el 'caso Valbuena', el delantero del dejó de ser convocado por el equipo galo y hasta el momento no ha regresado.

A pesar de que sus registros goleadores han aumentado de forma considerable en los últimos tiempos, hasta el punto de convertirse en un auténtico lider en la capital de , el seleccionador Didier Deschamps, no contempla el regreso de Benzema.

En un documental para TF1, Deschamps fue bastante claro en cuanto al posible regreso del ex del Olympique de al combinado nacional. "Es una decisión deportiva, simplemente creo que su elección no sería buena para el equipo nacional. Considero las cosas en función de lo que creo que es mejor para la selección de y lo que representa esta camiseta, eso es todo", declaró.

Después de que estallara el 'caso Valbuena', las declaraciones de Benzema, en las que acusó al seleccionador de ceder "a la presión de una parte racista de Francia", causando que no fuera a la en el país vecino, siendo este el punto de no retorno, asumiendo que ya no volvería, al menos con Deschamps al frente del banquillo francés.

Es más, el propio entrenador confirmó el pasado mes de enero que las palabras del delantero fueron el detonante. "Algunas personas pueden permitirse discursos que acarrean consecuencias que van más allá de toda comprensión, y que nunca olvidaré. En ese momento consideré que la línea había sido cruzada", confesaba Deschamps hace más de medio año.

Ahora, en el documental de TF1, Deschamps añadía algunas palabras sobre el tema. "Solo hay una verdad en la vida. Puede haber varias versiones, pero solo una verdad. Tengo muchos problemas con aquellos que quieren creer qué es la verdad. Está más allá de toda comprensión, no estoy en el fútbol por eso", concluía el preparador, que hizo campeona a Francia en 2018, 20 años después del primer Campeonato del Mundo conquistado por el equipo del gallo.