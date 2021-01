De descartes a refuerzos, la política 'obligada' en la Liga MX por el COVID-19

La pandemia de COVID-19 vio reducidas las finanzas de los clubes para el Guardianes 2021.

La pandemia de coronavirus que aún continúa azotando al mundo obligó a que los clubes no realizaran grandes fichajes para el torneo Guardianes 2021, incluso repatriando a los clubes a diferentes jugadores que tenían a préstamo.

Instituciones mantuvieron la base con la que disputaron el pasado torneo de Guardianes 2020, pero también se fortalecieron con quienes presentaron buenas cuentas con otros equipos, descartando a los cedidos que no pasaron la prueba con su actual equipo.

Los Pumas de la Unam reincorporaron a Martín Rodríguez, aún analiza el futuro de Pol Fernández y Walter Montoya, incorporó a César Huerta, Alejandro Mayorga, Josecarlos Van Rankin y Carlos Cisneros, sumó a hombres como Brayan Garnica y Gaddi Aguirre, y así podría seguir el listado con el resto de las entidades.

Por consecuencia, las plantillas de los clubes se vieron reducidas en su valor mercado donde Rayados de aún se encuentra en la primera posición con un valor mercado de 71.8 millones de euros y en el último con 19.7 millones de euros.

Parte de las pérdidas millonarias que obligaron a que los clubes no abrieran las carteras se debió en buena medida a que los clubes no tuvieron ingresos de taquilla y esquilmos, algo que desequilibró la economía independientemente si eres un club grande, de Nuevo León, también con pérdidas para quienes no cuentan con una nómina importante.

Incluso hubo quienes tuvieron que desprenderse de importantes jugadores como pasó con los Pumas con Carlos González que fue vendido a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Además se volvieron a presentar los préstamos a otros clubes, como suele suceder torneo a torneo, futbolistas que llegaron gratis debido a que se encontraban libres de contrato, incluso por los que se pagaron cifras menores. Evidentemente no se registró un alto gasto general en el máximo circuito para el mercado invernal.

Es así como pinta el panorama de cara al arranque del torneo, aún sin aficionados en los estadios pero que esperan se regule la situación sanitaria en beneficio de la industria deportiva. Mientras la pandemia no se detenga, la situación tardará en ‘componerse’.