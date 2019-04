Descartan a Mauro Lainez para llegar a Chivas

El atacante mexicano, hermano mayor de Diego, el del Betis, integra las filas de los Lobos BUAP.

Por Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Aún cuando había sido ligado a Chivas, el delantero Mauro Lainez no pasará a formar parte de las filas de uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.

De acuerdo a fuentes cercanas a la directiva del Guadalajara, el futbolista de 22 años no interesa al equipo ahora dirigido por Tomás Boy, que recuperó el estado anímico con la victoria ante el León, equipo que acumulaba doce partidos consecutivos con victoria.

Al día de hoy, los Rojiblancos están interesados en Erick Aguirre, mediocampista que no ha tenido regularidad con los Tuzos del . Apenas el fin de semana pasado trascendió que podría fichar como parte de la negociación para la compra de los derechos federativos de José Juan Macías por parte del León. En el mismo contexto, el Jefe explicó: "No pienso ahorita en esa parte, no tengo en la mente esos planes y rumores".

En este Clausura 2019, Lainez únicamente ha visto acción en 619 minutos de Liga, con un gol en trece partidos. A lo largo de su carrera pasó por los , León y Pachuca.