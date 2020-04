Derribando mitos: ¿Messi no es tan querido en Argentina como en Barcelona?

Desde que apareció como un adolescente que la rompía en España, muchos quisieron instalar que el rosarino recibía sólo indiferencia en su país.

Que "no siente la camiseta". Que nunca canta el himno. Que desaparece cuando la cosa se pone difícil. Que, en el fondo, preferiría quedarse en en lugar de sufrir con la Selección.

Todas estas acusaciones, en algún momento u otro, han caído sobre las espaldas de Lionel Messi después de alguna presentación deslucida del mejor jugador del mundo con la camiseta argentina. A pesar de que marcó más goles que nadie para la Albiceleste y lleva 15 años de búsqueda incansable para devolverle al combinado nacional a gloria perdida, la falta de títulos con su país todavía es el principal argumento que enarbolan quienes rechazan de plano que el capitán de Barcelona sea el mejor futbolista de la historia.

Muchos de esos argumentos, por llamativo que parezca, son esgrimidos por los propios compatriotas de Leo. Messi, dicen, nunca será adorado con la misma pasión que genera Diego Armando Maradona, un verdadero patriota que entregó su cuerpo por la causa y, lo más importante, ganó la Copa del Mundo. El rosarino es un ídolo catalán, no un héroe argentino.

La Pulga nunca se ganará el estatus de leyenda en su país, según la supuesta sabiduría de taxistas y parroquianos de Buenos Aires, porque al haberse ido de tan joven a Barcelona ni siquiera entiende lo que significa ser argentino. El argumento suena convincente, pero tiene un problema: es absolutamente falso.

Hay un mito que asegura que Messi llegó a coquetear con la posibilidad de nacionalizarse y jugar para el seleccionado español, pero finalmente se decidió por . Una versión que el propio jugador desmintió categóricamente: "No lo dudé ni un segundo. Hicimos de todo, continuamente mandábamos videos y cualquier cosa mía para que se me conociera acá. Para ver si tenía la chance de venir a la Selección o no", contó Leo en una entrevista con TyC Sports.

Sin embargo, hubo un tiempo en que la lealtad de Leo hacia la celeste y blanca fue puesta más que en duda por algunos.

Después de tres años en los que su nivel no dejaba de impresionar a todos, un hecho puntual ocurrido en 2009 complicaría el panorama para el Diez: Juan Román Riquelme, el socio creativo perfecto para un todavía joven Messi, anunciaba su retiro de la Selección por una diferencia de "códigos" con el entrenador, Maradona. Ya sin la chispa que aportaba el ídolo de Boca, toda la presión de conducir el equipo recayó sobre un Leo del que hasta ese momento sólo se esperaban goles y alguna cuota extra de magia.

Una serie de actuaciones desilusionantes de la Pulga y el equipo complicaron el camino de Argentina en las Eliminatorias para el Mundial de . Finalmente, un Martín Palermo empapado en lluvia y el propio Maradona quedarían señalados como los héroes de la clasificación, mientras que Messi aparecía relegado a un segundo lugar, una posición que -incluso a esa altura de su carrera- ya le era poco familiar.

"Quiero hablar muy seriamente con Leo porque tiene que despegar de una vez por todas. Tenemos al mejor jugador del mundo y se merece todo nuestro apoyo. En Barcelona agarra la pelota y gambetea a cuatro rivales, pero acá se le hace más difícil", disparó Maradona luego del agónico acceso a la Copa del Mundo.

El zurdo terminó aquel tórrido año 2009 con la Albiceleste bajándose por lesión de un amistoso frente a Catalunya. Tras la derrota 4-2 del equipo de Diego aquel 22 de diciembre, no fueron pocos los malintencionados que deslizaron que el rosarino se hubiera sentido más cómodo jugando para su "verdadero" país. Lo que necesitaba Messi, sin embargo, no era un cambio de camiseta, sino un conductor apropiado en el banco de suplentes.

Después de sufrir durante los ciclos de Maradona y Sergio Batista, dos campeones del mundo en 1986 que no lograron trasladar su talento futbolístico al otro lado de la línea de cal, Leo renació bajo el mando de Alejandro Sabella y entonces, ya con la cinta de capitán en el brazo, comandó al conjunto que se quedaría a minutos de la gloria en 2014. Sólo sus más recalcitrantes haters siguieron cuestionando su lealtad hacia los colores tras aquella final: las críticas recayeron sobre la puntería de Gonzalo Higuaín y la decisión de Rodrigo Palacio de intentar definir por encima de Manuel Neuer en lugar de rematar por debajo de su cuerpo.

Cuando las desilusiones continuaron en las Copas América de 2015 y 2016, Messi se mantuvo lejos de las críticas, incluso después de haber fallado un penal en la segunda final contra y de anunciar su retiro del combinado nacional tras aquella derrota.

Si quedaba alguna duda sobre cómo se sentía el público argentino respecto al Diez, desapareció por completo luego de aquella decisión: Leo recibió constantes pedidos para que regresara a la Selección y hasta el entonces presidente, Mauricio Macri, lo llamó por teléfono para que reviera su decisión. Cuando el capitán finalmente decidió modificar su postura, la noticia fue recibida con grandes muestras de alegría.

Tal vez es cierto que Messi nunca será admirado en su tierra natal de la misma manera que Maradona, quien desde que se convirtió en el entrenador de Gimnasia La Plata fue ovacionado de pie en cada estadio que visitó en el país y hasta recibió "tronos" como obsequio por parte de algunos clubes. La pasión, la furia y la naturaleza desbocada de Diego tocan fibras muy íntimas en los hinchas de manera inmediata; Leo, en cambio, parece retraído, ensimismado y hasta aburrido, lo que lo vuelve una figura más fácil de admirar que de adorar. Aunque eso puede estar cambiando.

Probablemente, el máximo pico de popularidad en el país del nuevo Diez llegó después de la 2019, gracias a las durísimas críticas que realizó hacia los árbitros, la CONMEBOL y Brasil. Muchos de sus anteriores críticos celebraron sus declaraciones en tono maradoniano sobre una supuesta conspiración contra Argentina, como también su picante cara a cara con Gary Medel en el partido por el tercer puesto y hasta su pasional entonación del himno durante todo el certamen.

Si puede mantener esa furia y, mejor aún, ganar un par de títulos en los próximos años, Messi quizás podría destronar a Maradona en el panteón nacional. Aunque es un tema para debatir en otro momento. Sin embargo, de lo que ya no hay duda alguna es que, después de aquellos cuestionamientos de hace una década, el rosarino está unánimemente considerado como uno de los más grandes deportistas de la historia argentina. Y bien merecido lo tiene.