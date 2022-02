Derbi de necesidades

Xavi Hernández debutó como entrenador del Barcelona en un derbi ante el Espanyol. Desde hace dos temporadas, el calendario de LaLiga es asimétrico, es decir, que los partidos de la primera y la segunda vuelta no coinciden en orden. Esto quiere decir que Xavi no cumple este domingo 19 partidos con el Barça, sino que únicamente celebra encontrarse con el rival ante el que se sentó por primera vez en el banquillo como técnico culé. Y lo hace en unas circunstancias totalmente opuestas. En el momento de su debut, el 20 de noviembre del año pasado, el Barça era séptimo en LaLiga, su juego era un auténtico desastre y quedaban dos semanas para que el equipo cayera eliminado de la Champions League en la fase de grupos tras 21 años sin suceder.

Tres meses después, el conjunto azulgrana afronta el derbi en Cornellà-El Prat en una situación absolutamente distinta. El nuevo año ha situado al Barcelona en la zona de acceso directo a la Champions League, algo que no parecía sencillo cuando el presidente Joan Laporta destituyó a Ronald Koeman como entrenador, e incluso le ha vuelto a ver venciendo a uno de los grandes, el Atlético de Madrid, algo que no pasaba desde la remontada, el 3 de marzo de 2021, en las semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla. Con la delantera completamente reconstruida, el Barça llega al derbi catalán con la moral por las nubes y con la mente puesta en seguir sumando y recortando distancias con el Real Madrid. "No descartamos LaLiga en absoluto", dijo Xavi en la previa.

El Espanyol, sin embargo, llega con la necesidad urgente de sumar tres puntos. Los pericos no ganan desde el año pasado, desde que el 31 de diciembre vencieron al Valencia en Mestalla con un partidazo de los jóvenes Manu Morlanes, Jofre Carreras y el goleador Javi Puado, que firmó el gol de la remontada. No juega mal el Espanyol, pero le ha faltado contundencia en ambas áreas en los últimos cinco partidos, en los que solamente ha sumado un punto. En la ida, Vicente Moreno controló al Barça de Xavi, aunque ahora el equipo del egarense es otro. "Yo puedo tener dudas sobre las tres o cuatro variantes que puede utilizar el Barça, pero las conozco", dijo el entrenador perico, que tendrá las mismas dudas que todos en cuanto al sistema de los culés y en reflexionar sobre qué jugadores pueden ocupar varias líneas en las que no está claro quién va a jugar: ¿Dest sustituirá a Alves o lo hará un centrocampista? ¿Gavi volverá a jugar de extremo o jugará Dembélé? El francés no está, ni mucho menos, descartado: "Le dije que tenía la idea de hacerlo jugar contra el Atlético pero las circunstancias no me dejaron por la expulsión de Daniel". Palabra de Xavi. Partidazo a la vista.