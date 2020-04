Denuncian que Ascenso busca copiar a USL para encaminarse a la MLS

El dirigente de Venados de Mérida arremetió contra los planes de Liga de Desarrollo en México para llegar a la MLS.

El director deportivo de de Mérida del Ascenso MX, Luis Miguel Salvador, consideró que la Junta de Dueños de la busca emular la división de plata con el modelo de la USL de que cuenta con filiales de equipos de la , ante la desaparición de la división de plata.

Sin embargo, ante los planes que tienen los dirigentes de una fusión con la MLS, denunció que los dueños deberían echar un vistazo a la categoría de desarrollo de Estados Unidos pues en no existe un proyecto claro.

“Si están tratando de copiar el modelo de la USL que está debajo de la MLS, estaría bien que vayan a dar una vuelta para que vean los estadios de esos equipos, si a nosotros nos piden una cantidad de requisitos impresionante para ser certificados, jugar en Primera División, lo que menos esperaría es que ahora que están haciendo esta liga sabatina pongan reglas que realmente le den esa fortaleza, que realmente le den dignidad, sobre eso ya veremos cuáles son las reglas de juego”, explicó en entrevista con Goal.

Más equipos

Salvador fue sarcástico sobre la Liga de Desarrollo pues el futuro de doce equipos pende de un hilo, sin mayor información por parte de Enrique Bonilla y los dirigentes: “No sabemos qué es lo que sigue, no sabemos la liga patito o sabatina que se va a hacer, cómo van a hacer, cuáles van a ser las reglas de juego, escuché que fortalecer y ayudar, que sea una liga fuerte, vamos a ver cuáles son las reglas, espero que no vayan a salir que se juegue en unidades deportivas o instalaciones de los clubes”.

Dentro de los planes para la Liga Norteamericana, consideró que pudieron haberse planteado alcanzar los 30 equipos de México, con un modelo de mejor infraestructura y mayor inversión sin disolver una fuente de ingresos de futbolistas.

“Parece que es así, aquí no lo puedes comparar porque la MLS vende los derechos de transmisión, aquí cada uno vende sus derechos ¿A qué vas? A lo mejor se piensa en un corto plazo en unificar las Ligas con MLS. Es muy válido.

El expresidente de Rayados de explicó lo que significa para los clubes la decisión tomada en la Asamblea de Dueños, a espera de ser aprobada por la Asamblea General y el Comité Ejecutivo de la Federación.

“Es bien importante tener información para que los dueños puedan saber qué hacer, antes los dueños de los equipos su franquicia valía dos millones de dólares, hoy su franquicia vale cero, que les digan qué va a pasar, hay posibilidades de comprar franquicia de Primera División, qué sería, cómo sería, qué se necesitaría, cuánto valdría, cuántas hay disponibles, que haya claridad, transparencia, que esté escrito y notariado para que el día de mañana no hayan cambios, estás hablando de que muchos dueños invirtieron su patrimonio para tener equipo de Liga de Ascenso y se quedaron sin nada”, detalló.

Luis Miguel se mostró inconforme ante la postura de Federación sobre un apoyo financiero de 20 millones de pesos bajo diferentes condiciones.

“Hay apoyos si se clausura el descenso, no hay apoyos si no se clausura, por qué no haberlo hecho de esa manera, quieres hacer una Liga de formación, proteger, ayudar, fortalecer a la Liga de Ascenso o los objetivos son otros. Son cuidar, fortalecer y proteger otros intereses”, dijo.

El directivo evitó señalar a Alejandro Irarragorri como precursor de la desaparición del ascenso: “No puedo juzgar ni lo puedo señalar, debería tener pruebas. Lo que han manejado es que así es, no podría decir, pero veo la tabla porcentual y ves cuáles son los equipos afectados y uno es el . Antes de tomar decisiones vamos a ver, explorar. Por qué no proponer si probamos un par de años, no haya descenso, los vamos a apoyar con 20 años para que se fortalezcan, es lo que deja mal sabor de boca”.