Denis Law: el ídolo del United que mandó a Segunda a los ‘diablos rojos’

El jugador escocés cerró su carrera profesional en 1974 con la camiseta del City y en un dramático derbi de Mánchester.

Hay historias dentro del fútbol que parecen sacadas de un guion de Hollywood. Una de ellas es la trayectoria deportiva de Denis Law. El jugador escocés se convirtió en ídolo del United tras una década jugando con los ‘reds devils’, aunque su último partido fuera con la camiseta del City, en un derbi de Mánchester que sigue siendo recordado pese a haber pasado 45 años.

El pequeño y habilidoso Denis Law empezó en el modesto conjunto inglés del Town para fichar en 1960 por el . Su siguiente paso fue el , donde nunca logró adaptarse al juego del fútbol italiano, por lo que regresaba a , a las filas del Manchester United.

Aquel costoso traspaso de 1962 pronto dio sus frutos, especialmente sobre el césped, donde brilló durante una década junto al norirlandés George Best y el inglés Bobby Charlton. Los tres fueron denominados como la 'Trinidad del United' o la ‘Santísima Trinidad’, responsables de relevar a la generación que había fallecido en el desastre aéreo de Múnich de 1958 y principales culpables de hacer realidad los sueños deportivos del público de Old Trafford, entre otros títulos con la ansiada Copa de Europa de 1968, la primera para un equipo inglés.

Law cambió de aires en 1974 pero no de ciudad, dejando el rojo por el azul celeste. Aquella temporada 1973-74 fue desastrosa para el United, llegando a la última jornada con la soga en el cuello y un último partido en el calendario ante el City, ante Law. Caprichos del destino, el único tanto del partido fue anotado por Law. Un precioso remate de tacón que el escocés no celebró, marchándose cabizbajo al centro del campo, consciente del desenlace. Aquella diana, junto a los resultados producidos en aquella tarde de abril, conducían a los ‘diablos rojos’ al infierno de la Second Division.

Aquel partido de Law fue el último en la liga inglesa, por entonces First Division. También fue su último gol como profesional, el más amargo de los 300 que anotó en su carrera deportiva, 237 de ellos con el United, lo que le convierte en el tercer máximo artillero de todos los tiempos con el conjunto mancuniano tras Rooney y Charlton.

Pese a aquel dramático gol con el City, la figura de Denis Law, junto a la de Bobby Charlton y George Best asoman abrazados en una estatua de bronce en las afueras del ‘Teatro de los Sueños’, recordando tres de las mayores glorias del United, aunque una de ellas mandara a Segunda a su equipo del alma.

