Dembélé se recuperará entre Doha y Barcelona: "Ya está más tranquilo"

El Barcelona confirma que el francés ya encara los dos meses y medio de recuperación mientras el entrenador asegura que está cada vez más centrado.

Ousmane Dembélé ya piensa en el día de su reaparición, que no será antes de mediados de febrero de 2020, cuando se cumplirán las diez semanas que los servicios médicos del club han diagnosticado para que se recuperara de la ruptura del bíceps femoral de la pierna derecha. El club informó hoy de que el francés desarrollaría su recuperación entre Doha y bajo la supervisión de los galenos barcelonistas, lo cual ha tranquilizado mucho a un jugador que intenta rebelarse tras unos primeros dos años irregulares por culpa de las lesiones.

"He hablado con él" admitió Ernesto Valverde para señalar que "ahora está más tranquilo". Sin embargo, "tras el partido estaba afectado por la reincidencia en la lesión a pesar de ser en la otra pierna, es un contratiempo que se va remitiendo". El 'txingurri' lamentó también que "estaba en un buen momento anímico, sin molestias". No en vano había acudido a entrenar cada día a pesar de tener días libres durante el parón de selecciones, tal y como informó El País. De alguna forma Dembélé siente que el tren del Barcelona puede estar pasando de largo y no quiere bajarse.

Es por ello que esta vez la lesión la ha afectado especialmente. E igual que no es lo mismo suspender un examen sin estudiar a suspenderlo tras haberse machacado, Dembélé sufre como cualquier estudiante que no quiere repetir curso. El propio Valverde destacó la madurez de la que hace gala recientemente el delantero. "Cuando llegó hace dos años era muy joven, tenía un gran potencial y tenía que aprender cómo funcionaban las cosas aquí" explicó para admitir que "ha ido encajando diferentes cuestiones, estaba mejor, tranquilo y entrenando bien, así que ha sido un contratiempo importante e inesperado".