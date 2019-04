Dembélé recibe el alta médica a horas del Manchester United - Barcelona

El francés, que había viajado a Mánchester, estará a disposición de Valverde, si así lo quiere el entrenador azulgrana.

El Barcelona se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada con la visita al Manchester United en la ida de los cuartos de final de la UEFA , y lo hará con Ousmane Dembélé a completa disposición de Ernesto Valverde.

Si el lunes se supo que Dembélé era convocado junto a toda la plantilla, a excepción de los lesionados Rafinha y Thomas Vermaelen, este martes el extremo francés recibió el alta médica. El galo llevaba días trabajando con sus compañeros en los entrenamientos pero aún no tenía el 'OK' de los servicios médicos del club catalán para jugar, debido a la lesión muscular que arrastraba.

Las siguientes horas y el último entrenamiento que tuvo lugar en el césped de Old Trafford fueron claves para confirmar que el ex del llegará a la cita contra los Red Devils.

Más temprano, en la rueda de prensa, Valverde había sido consultado por la presencia o no del '11'. "No sé si tendrá el alta médica, veremos cómo se encuentra y en función de eso decidiremos pero no es la misma situación que en la vuelta ante el , esta vez es la ida, aquel día forzamos y se lesionó, esta vez no correré un riesgo excesivo con él", respondía.

La convocatoria completa la formaban Marc-André ter Stegen, Jasper Cillessen, Iñaki Peña, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Jean-Clair Todibo, Clément Lenglet, Jeison Murillo, Jordi Alba, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Malcom, Carles Aleñá, Arturo Vidal, Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Kevin-Prince Boateng.

Cabe señalar que Valverde ha convocado a 22 jugadores y tendrá que hacer 4 descartes, siendo casi seguro que dos de ellos serán Iñaki Peña y Todibo. Es posible que Boateng y Murillo sean los otros dos.