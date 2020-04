¿En qué quedó la demanda de la podóloga a La Volpe? Cronología, versiones y anomalías

El Bigotón fue declarado inocente en 2016 del supuesto incidente con Belén Coronado.

La relación entre Ricardo Antonio La Volpe y no terminó de la manera esperada. Y es que el entrenador argentino fue despedido injustificadamente cuando apenas tenía 29 días en el cargo.

Aunque el fallecido Jorge Vergara argumentó que su salida se debió a conducta inapropiada con una persona femenina del staff de Chivas, inmediatamente se destapó que la involucrada había sido Belén Coronado, podóloga del primer equipo en las instalaciones de Verde Valle.

En Goal te contamos en qué quedó la situación.

CRONOLOGÍA

1 de Abril de 2014: La Volpe es presentado por el entonces presidente deportivo Juan Manuel Herrero y el director deportivo Francisco Palencia como director técnico de Chivas en sustitución de José Luis Real.

30 de Abril de 2014: En conferencia de prensa en la Ciudad de , Jorge Vergara anuncia que La Volpe fue separado del Rebaño por conducta inapropiada.

30 de Abril de 2014: Belén Coronado, entonces podóloga de Chivas interpone demanda ante la Fiscalía de Jalisco en contra del entrenador por acoso sexual, argumentando agresiones físicas.

1 de Mayo de 2014: La Volpe niega en Conferencia de Prensa las acusaciones de acoso.

"Otro rumor, pero que tampoco podía permitir, que la podóloga hace masajes. A ver, ¿podóloga? Son las uñas, el pie, masaje no. Fui a verla y comprobé que sí da masaje y yo sabía que ella usaba árnica, que todos sabemos es para las articulaciones, y le dije que no iba a permitir eso", mencionó en la Colonia Puerta de Hierro de Zapopan, Jalisco.

2 de Mayo de 2014: Agentes del Ministerio Público de Jalisco acuden a las instalaciones de Verde Valle para realizar diligencias y así realizar una reconstrucción de los hechos.

5 de Mayo de 2014: Se publica la averiguación previa 1622/2014 contra el ex entrenador de la Selección mexicana. Asegura que el incidente se dio el 18 de Abril. “Cuál fue mi sorpresa que el señor entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura por lo que yo me sorprendí porque ninguna de las personas que entran a mi consultorio lo hacen con esa vestimenta”.

“Me tenía sujetada con su mano izquierda y me encontraba agarrando por la espalda jalándome de la ropa y me jaló para acercarme hacia él y con su mano derecha agarró mi mano derecha y me dijo: ¡Toc… o qué, te da miedo!”.

7 de Mayo de 2014: Luis Carlos Nájera, entonces fiscal de Jalisco anuncia que La Volpe pagará una fianza y no estará en prisión al no existir un delito grave.

10 de Julio de 2014: Aunque los implicados tuvieron una reunión, la parte acusadora no buscó llegar a un acuerdo después del incidente.

5 de Septiembre de 2014: Belén Coronado se presenta a la prueba del polígrafo ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y da negativo, esto como parte de la investigación de la Fiscalia de Jalisco.

8 de Abril de 2015: Ricardo retira la demanda contra el Club Guadalajara por despido injustificado y logra poder dirigir de nueva cuenta en el futbol mexicano.

"Yo desistí en la demanda, el lunes hablé a la Federación y me dijeron que Chivas les envió una carta en la que me liberan, por lo que ya puedo trabajar en lo que a mí me gusta, que es dirigir en el futbol mexicano”, dijo en su momento.

3 de Diciembre de 2006: La Fiscalía de Jalisco confirma orden de aprehensión en contra del timonel al reabrirse el caso de acoso sexual en contra de Belén Coronado.

5 de Diciembre de 2016: La Volpe es declarado inocente por parte del Poder Judicial de Jalisco: “Reconozco al Juez Séptimo por no caer en tramas del Sr. @jorgevergara. Gracias a todos los que confiaron en mí. Se acabó una pesadilla orquestada. Ahora a pensar sólo en futbol", publicó en su cuenta de Twitter.

VERSIONES

Mientras la Podóloga argumentó supuesto acoso sexual, el entrenador señaló que únicamente acudió a la oficina de Coronado para comprobar que realizaba masajes con árnica. No existieron más versiones en el caso mas que los señalamientos de ambas partes.

ANOMALÍAS

La única anomalía que se dio en el caso fue por parte de Coronado al no haber podido presentar ante un Juez la prueba del polígrafo debido a que no se realizó en una institución oficial.