Del polvo a la luz: El camino de Lautaro hacia las estrellas

Goal repasa con Fabio Radaelli los orígenes del delantero del Inter por el que suspira el Barcelona y su meteórico ascenso a los cielos del fútbol.

REPORTAJE ESPECIAL

Los hinchas de Racing no disfrutaron de demasiadas alegrías durante la primera mitad de 2014. El equipo no lograba buenos resultados y a pesar de que las gradas del Cilindro de Avellaneda seguían pobladas por sus fieles lo cierto es que sólo cabía esperar tiempos mejores. La destitución del técnico, Reinaldo Mostaza Merlo, tras perder en el Monumental frente a debía precipitar ese cambio para generar renovada ilusión en la hinchada. Y a fe que lo hizo, aunque por aquel entonces prácticamente nadie era consciente de ello cuando el responsable de las categorías inferiores, Fabio Radaelli, asumió las riendas del equipo para disputar las dos últimas fechas de la temporada. No logró la victoria ante y y el equipo cerró la temporada antepenúltimo. Sin embargo, Radaelli se reservaba un as en la manga pensando en un futuro no tan lejano.

Porque en enero había incorporado a un chaval de dieciséis años nativo de Bahía Blanca "que lo hacía todo bien" según explica el propio Radaelli en declaraciones a Goal. Llevaba un año viéndole y "me sorprendió cómo sus intervenciones siempre decían algo, controlaba y la daba bien, remataba con cualquiera de las dos piernas y era capaz de desbordar por ambos lados, además de su buen juego aéreo". Se trataba de Lautaro Martínez, un diamante al que le quedaba muy poco por pulir. Radaelli no descansó hasta que pudo captar a aquel prometedor delantero para La Academia. "Les explicamos a su familia y a su agente que el club estaba preparado para contener al jugador y que estuviera bien" recuerda para señalar que "contábamos con una psicóloga y estábamos seguros que iba a estar bien en Casa Tita", la pensión donde viven los miembros del famoso centro formativo del club. Racing se ganó la confianza de los más allegados a Lautaro, que a partir del 20 de enero empezó a vestir sus colores.

Irrumpió como un trueno. "En febrero fuimos a jugar un torneo en Mar del Plata e hizo nueve goles en seis partidos" cuando no llevaba ni un mes en el club. Radaelli no dejaba de sorprenderse porque "uno espera un tiempo de adaptación pero se notaba que estaba muy bien porque desde el primer momento empezó a destacar". En su primer año marcó veintiséis goles en veintiséis partidos y, al siguiente, veinticinco.

El fútbol formativo se le estaba quedando pequeño a pesar de no haber alcanzado siquiera la mayoría de edad. "En la quinta división de Racing tuvo a un magnífico entrenador, Manuel Fernández". Fue él quien "hizo hincapié en potenciar sus virtudes y corregir esas cosas que tienen los jóvenes delanteros, el no alejarse del área, el recibir perfilado hacia el arco y no hacer movimientos para quedar de espaldas" si bien "Lautaro ya traía una materia prima importante, era un jugador de los que llamamos clase A". Y como tal, no dejaba de quemar etapas a una velocidad de vértigo.

Radaelli se congratula debido a que "según leo en la prensa de la época ya por aquel entonces aseguraba que iba a ser un delantero de primera división pero no podía adivinar lo que ha hecho en tan poco tiempo". Porque "en dos años pasó de jugar en la sexta categoría del fútbol argentino a hacerlo en la primera". Cumplió el sueño apenas unos meses después de cumplir los dieciocho, cuando el técnico que había devuelto el orgullo a la hinchada ganando el Torneo Transición con el que se cerró el 2014, Diego Cocca, le dio la oportunidad sustituyendo, ni más ni menos, que al ídolo de la grada, Diego Milito.

"Hay quien dice que se parece al Kun pero le veo más similitudes con él o con Juan Eduardo Esnáider" advierte Radaelli. El primero era un delantero "técnicamente muy bueno y con una potencia increíble" mientras que "también se parece en Milito en la forma de definir, cómo amaga y cómo se mueve de espaldas al arco". De lo que no cabe duda es que "estamos hablando de un jugador de élite y a pesar de que pueda parecerse a Agüero cuando conduce, Lautaro le saca ventaja en el juego aéreo".

Agüero se marchó al con dieciocho años recién cumplidos y tardó un año en explotar. Lautaro, en cambio, optó por dar el salto a los veinte años para, como ya hiciera en el primer equipo de Racing, volver a llegar y besar el santo, esta vez en el . "Llegó a un club donde estaba Mauro Icardi, uno de los mejores delanteros del mundo, le reemplazó muy bien y le citaron para la selección donde estaban Agüero o el mismo Icardi, delanteros que tienen una carrera impresionante, y va y juega y lo hace bien" exclama Radaelli, convencido de que "estamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo". Esta temporada, ya sin Icardi pero con un escudero como Romelu Lukaku junto a él, ha explotado. De los nueve goles que marcó la pasada campaña en la presente ya ha transformado dieciséis y ya son varios los clubes que hacen cola entre suspiros ante su puerta, con el a la cabeza.

Porque Radaelli sigue apreciando cómo Lautaro no deja de mejorar desde que cruzó el charco para jugar en Europa. "Lo que más me ha llamado la atención, porque ya le veíamos jugar bien de espaldas y aguantar el balón, es la potencia que ha adquirido" señala para constatar que "en situaciones de uno contra uno da la sensación de que camina sobre los rivales, que los arrastra, y lo ha logrado a un nivel superlativo" y que le ha permitido disfrutar de una corta pero muy intensa trayectoria cuando sólo cuenta con veintidós años. "En esa edad ha logrado lo que otros en quince años, es algo vertiginoso". Precisamente por eso cabe plantearse qué le depara el futuro a uno de los jugadores que marcarán, si no lo están haciendo ya, una época.

Radaelli lo tiene claro. Nada más grande que jugar con Leo Messi en ... o donde sea. "En Argentina sentimos devoción por Lio, con él se puede entender cualquiera porque hace jugar a todos" valora antes de imaginar que "Lautaro puede crecer muchísimo junto a él". Y ojo. "También por la competencia que pueda tener con Luis Suárez", con el que sólo coincidiría en el Barcelona y sólo si este verano abandona el Inter para irse al Camp Nou, ya que al uruguayo apenas le queda un año más de contrato en azulgrana. "Se pueden dar muchas combinaciones entre los tres" apunta Radaelli, quien recuerda que "en Argentina ya jugaron los dos con el Kun, sería una situación parecida" pero para eso habrá que esperar. De lo que no hay duda es que "es una de las figuras de la selección argentina" después de haberse ganado por derecho propio su sitio entre las grandes estrellas del firmamento futbolístico. Hoy Lautaro brilla con su propia luz.