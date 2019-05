Deiby Flores: "No nos sentimos favoritos"

El volante de Olimpia analizó lo hecho por el equipo para ser líder de las dos vueltas, pero no se confía de cara a las semifinales.

Luego de coronarse líder en ambas vueltas del torneo, Olimpia espera rival para las semifinales. Uno de sus jugadores, Deiby Flores, se mostró feliz por el rendimiento del equipo, pero no se considera favorito para la definición.

"No nos sentimos favoritos en realidad, venimos de menos a más y hay muchas cosas por mejorar. De nada sirve quedar en primer lugar si no pasamos esta llave de semifinal", declaró el volante. Y agregó: "Somos conscientes de todo el tiempo que no se gana un título aquí, pero lo importante es primero confiar en el equipo que hay y en el cuerpo técnico".

Los posibles rivales de Olimpia en semifinales son Real y UPNFM. "El que sea, nosotros nos preparamos para eso. Somos conscientes que los dos son grandes equipos y están haciendo un gran papel. Nosotros estamos pensando primero en nosotros", explicó Flores.

Y concluyó refiriéndose a la posibilidad de que se enfrenten al equipos de San Pedro Sula: "Son 90 minutos que están en juego, sabemos que Real España es muy fuerte en su casa y esperemos que gane el mejor".