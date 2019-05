Deco y Javier Saviola jugarán en México

Ambos estarán en el partido de despedida de Rafa Márquez, el cual se disputará el 8 de junio en el Estadio Jalisco.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Una lluvia de estrellas engalanará el Estadio Jalisco el próximo 8 de junio en el partido de despedida de Rafael Márquez a beneficio de la fundación Scholas. Anderson Luis de Souza, más conocido como Deco y Javier Saviola, entre otras leyendas pisarán la cancha del Coloso de la Calzada Independencia.

En conferencia de prensa en un conocido hotel de colonia Providencia en Guadalajara, el cinco veces mundialista con la Selección mexicana hizo el anuncio oficial. “Yo no tenía pensado hacer un partido de despedida, pero una situación como esta vale bastante para hacer causa”.

Márquez Álvarez reveló que están en pláticas para contar en su combinado con leyendas como Ronaldinho, Thierry Henry y Carles Puyol, con quienes compartió durante su paso por el de .

Asimismo, dio a conocer la asistencia de mexicanos como Jorge Campos, Claudio Suárez, Juan Pablo Rodríguez y Pavel Pardo, a espera de tener como entrenador de los Amigos de Rafa Márquez a Ricardo Antonio La Volpe, quien lo dirigió en . “Desde que pude aprovechar mi fama como jugador, traté de ayudar a los que más lo necesitan”.

Por otro lado, con la llegada de Grupo Orlegi al Atlas, el excapitán desconoce cual será su futuro en la institución. “Yo sigo viviendo en la incertidumbre de no saber lo que va a pasa. Yo estoy en Atlas por amor al arte”.

En el mismo contexto, el Kaiser detalló. “Ya sea si me quedo o no me quedo, gracias a dios no tengo la necesidad. Sea cual sea la decisión intentaré seguir o hacerme a un lado, no tengo ninguna preocupación acerca de eso”.