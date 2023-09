El nuevo director deportivo del club catalán compareció este miércoles ante los medios de comunicación.

El nuevo director deportivo del FC Barcelona, Deco, compareció este miércoles ante la prensa y habló sobre los fichajes del mercado de verano. En ese sentido, el ex internacional por Portugal aclaró que no existe una cláusula de compra en ninguno de los contratos de los portugueses Joao Félix ni Joao Cancelo, aunque no se descarta que permanezcan en la plantilla para la próxima campaña.

"Llegaron en el último minuto. Son jugadores que aportan bastante a la plantilla. Tienen que demostrar sus capacidades aquí, en un club que ilusiona. La temporada nos dirá cómo avanzan las cosas", dijo el ex futbolista del Porto.

Enseguida, abrió la puerta para que puedan continuar en la Ciudad Condal más allá de la actual temporada: "Ni Cancelo ni Joao Félix tienen opción de compra. Es una cesión simple de un año. Si lo hacen bien intentaremos retenerlos, pero de momento es una cesión".

Deco se negó a dar detalles sobre los contratos y cómo los mismos encajan en el Fair Play Financieron del club. “Todos han hecho esfuerzos para venir. No te puedo decir los contratos de los jugadores, pero LaLiga imputa cosas distintas. Con Dani Alves pasó algo similar“.

