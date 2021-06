Decepción en Everton por la salida de Carlo Ancelotti al Real Madrid

La inesperada partida del técnico italiano dejó "devastado" al plantel, según reveló The Athletic. James y Richarlison buscarían irse también.

"Devastado y decepcionado", así quedó el Everton tras conocer la decisión de Carlo Ancelotti para regresar al Real Madrid. El diario The Athletic contó algunos detalles sobre cómo impactó la salida del italiano en el club y principalmente en el plantel de jugadores.

Sobre este punto, la publicación centró su atención en dos figuras del Toffee: James Rodríguez y Richarlison, quienes podrían seguir los pasos del técnico abandonando Liverpool. No es la primera vez que Carletto primero se reúne con James para después separar sus caminos repentinamente, tal y como pasó en Real Madrid y Bayern Munich, por lo que el futuro del colombiano podría estar en otra liga.

Respecto al brasileño, The Athletic señaló que representó un duro golpe pues quería estar un año más bajo la batuta de Ancelotti para luego buscar otros rumbos. Respecto al grueso de la plantilla, se menciona que quedó conmocionada, sorprendida y entristecida por no haberse siquiera despedido.

En cuanto a la interna del club no todo parecen ser lamentos. Si bien quedó la desazón por cómo se dio la salida, ad portas de poner a marchar la nueva temporada y lo asentado que Ancelotti estaba en la ciudad, el diario inglés también habló de algunas voces que no estaban del todo conformes con la gestión del ex-Napoli.

La relación costo-beneficio, con un salario mayor a 10 millones de libras, que no dejó títulos ni clasificaciones a Europa, no terminaba de cerrar en los pasillos. También se señaló la gestión deportiva de Ancelotti, pues dicen que no estuvo al 100% al frente del equipo, siendo su hijo Davide el encargo de los entrenamientos y otros detalles.

Pero 'a rey muerto, rey puesto' y es por eso que la directiva ya trabaja en encontrar su reemplazo. Rafa Benítez, Steven Gerrard, David Moyes y Nuno Espírito Santo son los principales nombres con los que se especula.