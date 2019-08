De Rossi y un mimo para otro ídolo de Boca: "No podés no enamorarte de un jugador como Riquelme"

El italiano contó que tiene un grupo de WhatsApp "para hablar de mediocampistas y la foto es de Román atándose los cordones".

"Yo sé todo sobre él. Son la clase de jugadores que uno mira emocionado", dice Daniele De Rossi en Tyc Sports. Hace unas semanas conoció a Diego Armando Maradona. Y ahora, se anima a tirarle un centro a otro de los grandes ídolos de la historia de Boca: Juan Román Riquelme.

El italiano contó que tiene "un grupo de WhatsApp con amigos en la que solo se habla de mediocampistas y la foto es una de Riquelme atándose los cordones". "Me llamó Cassano para decirme que lo quería conocer. Está enamorado de él, no podés no quedarte enamorado de un jugador como él. Yo vi a un solo mejor volante que él y era Iniesta", agregó en Fox Sports.