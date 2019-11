¿De qué equipo de fútbol es Albert Rivera, líder de Ciudadanos?

El político catalán es aficionado del Barcelona, pero se alegra también cuando el Real Madrid gana la Champions.

El caso de Albert Rivera y el fútbol es bastante conocido: es un confeso aficionado del . Ahora bien: al igual que en la política, donde asegura que no es ni de izquierda y ni de derecha, el político catalán busca quedar bien con amigos y rivales. “Cuando gana el Madrid la Champions, me alegro”, aseguró en Marca, siendo así “políticamente correcto”.

“También me alegro cuando gana algún club español en Europa. He hecho deporte muchos años y por eso sé ver un buen jugador en otro club”, intentó aclarar el candidato a presidente para no ser malinterpretado.

“Soy del Barcelona, pero también de la Selección”, es otra de las frases deportivas que más repitió el líder de Ciudadanos, con el propósito de alejar cualquier movimiento independentista que pueda aparecer en Cataluña. ¿Quién dijo que la política no se mezcla con el fútbol?

A Rivera, además, se lo vio en el Wanda Metropolitano y en el Santiago Bernabéu, sin ocultar su pasión por el balón. Por otra parte, si de deportes se trata, llegó a practicar natación y waterpolo, destacándose por sus rendimientos.