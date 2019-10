De Odegaard y Reguilón a Lunin o Jesús Vallejo: luces y sombras de los cedidos del Real Madrid

Un repaso por cómo lo están haciendo los jugadores que el equipo blanco tiene a préstamo en otros clubes.

Triunfan lejos del Santiago Bernabéu, aunque pertenecen al . No sólo tienen minutos, lo que habría sido una hazaña en la capital española, sino que los utilizan para demostrar todo su talento. Algunos brillan más que otros, pero todos intentan que la felicidad no sólo pase por vestir de blanco.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

De Martin Odegaard a Luca Zidane, pasando por Sergio Reguilón o Achraf Hakimi, merece la pena repasar quiénes son y cómo lo están haciendo los futbolistas del Real Madrid cedidos en los diferentes clubes de Europa. Aquí, luces y sombras de los jugadores que el cuadro merengue tiene a préstamo en el resto del continente.

LUCA ZIDANE | 21 AÑOS | RACING SANTANDER

Cuando se supo que el fichaba a Luca Zidane, la reacción no fue muy positiva entre los aficionados del equipo cántabro. Muchos creyeron que no funcionaría un portero joven sin experiencia más allá del filial madridista, al que se había valorado más por su apellido que por sus habilidades bajo los palos. El Racing parecía necesitar un guardameta de experiencia y oficio en su regreso a la categoría de plata del fútbol español, pero el hijo de Zinedine está revirtiendo la situación y se está mostrando bastante solvente. En siete partidos disputados, dejó tres veces la portería a cero y solamente encajó seis goles.

ANDRII LUNIN | 20 AÑOS | REAL VALLADOLID

La situación de Andriy Lunin es bien diferente a la de Luca Zidane. Y es que no atraviesa el joven ucraniano el momento que esperaba en el Real , ya que se hacía a la idea de su condición como titular y, sin embargo, no ha disfrutado de un sólo minuto hasta el momento. Sergio González sigue confiando en Jordi Masip (30 años), pese a que el ex del no se ha mostrado tan confiable bajo palos. En ese sentido, el Real Madrid quiere evitar que se repita la condición indiscutible de portero suplente que Lunin ya vivió durante su paso por el la temporada pasada, cuando sólo jugó siete partidos, cinco de Liga y uno de Copa, con el conjunto pepinero.

JESÚS VALLEJO | 22 AÑOS | WOLVERHAMPTON

La llegada de Éder Militao, y la continuidad de Sergio Ramos, Raphael Varane y Nacho Fernández, le puso imposible las cosas en el Bernabéu. Se marchó al Wolverhampton de la Premier League en busca de minutos, pero allí tampoco logra afianzarse. Nuno, técnico portugués del equipo británico y ex del , no cuenta con él en los partidos de la liga inglesa (sólo jugó 90 minutos ante el tras las primeras siete jornadas, y en la última, ante el , no fue ni convocado), y tampoco en la , competición en la que solamente jugó tres partidos por la fase previa (en la fase de grupos todavía no tuvo minutos). El central zaragozano acumula 450' en la temporada, incluyendo los 90' contra el Reading por la Copa de la Liga.

SERGIO REGUILÓN | 22 AÑOS | SEVILLA

¿Se puede pasar de no contar para tu entrenador de club, a ser convocado para la Selección? Se puede, y es lo que le ha pasado a Sergio Reguilón, que no entraba en los planes de Zinedine Zidane en el inicio de 2019-2020, pero que este viernes fue citado por Robert Moreno para el parón FIFA de octubre debido a su gran desempeño en el de Julen Lopetegui. Reguilón es titular en el club hispalense desplanzando a un experimentado como Escudero. Las lesiones de Jordi Alba y de Gayá le abrieron las puertas de la Selección de y su cesión, sin opción de compra por parte del Sevilla, le devolverá al Real Madrid el próximo verano. Disputó completos seis de los siete partidos de , firmando un gol y dando una asistencia, y perdiéndose solamente el partido contra el y los dos de la Europa League, en los que Lopetegui tiró de rotaciones. Y pensar que ni Marcelo ni Mendy están disponibles ahora mismo para Zidane...

ACHRAF HAKIMI | 20 AÑOS | BORUSSIA DORTMUND

Con contrato con el hasta el final de la temporada 2020/21, el lateral derecho marroquí dijo a AS este viernes, sobre su deseo de regresar al Bernabéu: "Mi cesión es de dos años y esa respuesta la tengo que dar cuando acabe el préstamo, veré si han merecido la pena estos dos años y si estoy preparado para el Real Madrid. De momento estoy a un nivel muy bueno, así creo que podría estar en el Real Madrid. Pero a final de temporada te digo si estoy o no preparado. Pregúntame en mayo". Y no miente: su nivel está sorprendiendo a muchos. Lleva 619 minutos disputados en la temporada, repartidos en 10 partidos, y ya ha firmado 3 goles y ha dado una asistencia con el club de la , dos de ellos en la el pasado miércoles en casa del Slavia Praga.

TAKEFUSA KUBO | MALLORCA

Claramente de menos a más en el , donde empezó sin jugar, siendo suplente o disputando apenas alungos minutos. Sin embargo, jugó completos los últimos dos encuentros (derrotas ante el y ), siendo de lo más destacable en el equipo balear. El talentoso mediocampista asiático suma una asistencia en sus primeros compromisos con la camiseta del cuadro bermellón, pero no debe apresurarse: esta temporada es su primer gran reto en el fútbol europeo después de pasar por las categorías inferiores del Barcelona antes de tener que regresar a su país natal, donde pudo llamar la atención de un Real Madrid que decidió este verano apostar por sus servicios. De momento, acumula 289 minutos con el Mallorca.

MARTIN ODEGAARD | REAL SOCIEDAD

A Jorge Valdano le preguntaron si el Madrid tenía que fichar a Van de Beek o a Eriksen, y a Radio Marca le respondió: "Son jugadores de mucha categoría. Pero no nos olvidemos de Odegaard. Soy más de poner en valor las cosas de la casa. Cuando uno es dueño de esos talentos, hay que hacer todo para ayudarlos a madurar lo antes posible. Odegaard ha mantenido un nivel altísimo y con gran presencia física en los partidos, parecía endeble pero el tiempo te hace madurar desde todo punto de vista y ya se lo ve como un jugador en serio. Es una buenísima opción. Es un gran ejemplo: empezó demasiado rápido y no le fue bien, y ahora que se tomó las cosas con calma, progresa a la velocidad a la que lo autoriza su talento, que es muy grande". Las palabras del ex entrenador del Madrid resumen lo ha progresado el noruego de 20 años, autor de dos goles y de dos asistencias en los 630 minutos que lleva jugados en LaLiga 2019/20 (todos los minutos posibles en el campeonato).

DANI CEBALLOS | ARSENAL

🔴⚪️Very good match of the team yesterday! I was looking forward to scoring my first goal! ⚽️And most of all, to score in our stadium was something incredible. Now we have to keep working on the same level. Let's go Gunners!💪@Arsenal #EuropaLeague #Gunners #MyFirstGoal #Happy pic.twitter.com/cO8FZK4J2K — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) October 4, 2019

El mediocampista de 23 años está yendo de menos a más en el de Unai Emery. Lleva disputados 10 partidos en toda la temporada y este jueves completó por primera vez los 90 minutos. Lo hizo por la Europa League y ante el Standard Lieja, equipo al que le marcó su primer gol como Gunner. En la Premier League lleva dos asistencias, pero su fútbol va más allá de las estadísticas. Deberá luchar y seguir mejorando para hacerse un lugar en el once del cuadro londinense.

BORJA MAYORAL | 22 AÑOS | LEVANTE

El delantero de 22 años, que jugó para el Madrid 18' en la de 2018 frente al Atlético antes de marcharse al , lleva jugados 459 minutos en LaLiga 2019/20, y sólo marcó un gol (no dio ninguna asistencia). Sí, justo se lo hizo al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Un gol que no gritó y por el cual se disculpó, pese a que su equipo perdía 3-0 al momento de anotar. Sólo se perdió el segundo partido del campeonato, frente al .

ALBERTO SORO | 20 AÑOS | REAL ZARAGOZA

El joven mediapunta de 20 años firmó por el club blanco hasta 2024 este verano, pero siguió cedido en el Real para la temporada 2019/20. El traspaso se cerró a cambio de 2,5 millones de euros más variables que alcanzan una cifra similar. Aunque parecía una de las grandes promesas de la cantera maña, no está teniendo los minutos que imaginaba en La Romareda. Después de jugar los 90' el primer partido del campeonato ante el (dio una asistencia), ocho jornadas más tarde acumuló solamente 114' minutos más.

JAVI SÁNCHEZ | 22 AÑOS | REAL VALLADOLID

Llegó a debutar la campaña pasada con el Real Madrid, incluso en partidos de la Champions League como contra CSKA Moscú o . Sin embargo, una lesión le ha impedido debutar con el Real Valladolid en la actual campaña, además de que Sergio Sánchez lo dejó fuera de varias convocatorias por decisiones técnicas.

Además, Jorge de Frutos, extremo derecho de 22 años que también llegó al Pucela el pasado verano procedente del Real Madrid en calidad de cedido, tampoco está siendo considerado por el entrenador blanquivioleta y no suma minutos en la actual temporada.

ÓSCAR RODRÍGUEZ | 21 AÑOS | RACING SANTANDER

Si el Leganés tiene dos puntos en el campeonato, es porque Rodríguez marcó en el empate contra el y en la igualdad contra el Valencia. El chico del Real Madrid hizo dos de los tres goles del conjunto pepinero en el campeonato y es la esperanza de la afición del conjunto madrileño. La pasada campaña, en su primer año en el Leganés, jugó 32 partidos en los que marcó 4 goles y dio 4 asistencias. Este año, las cifras prometen ser mejores: ya hizo dos en los primeros 6 partidos que jugó (482'). El próximo 30 de octubre, pisará el césped del Santiago Bernabéu, donde querrá dejarle claro a la afición madridista hasta dónde llega su calidad.