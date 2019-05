De Ligt: "Tengo que analizar las cosas y en verano decidiré"

Pretendido por el Barça, se ha proclamado campeón en Holanda

Nada más proclamarse campeón de la , Matthijs de Ligt volvió a hablar de su futuro. O mejor dicho, insistió en que todavía tiene que tomar una decisión y que sigue valorando qué es lo mejor para su carrera deportiva. Flamante campeón de liga holandesa con el , el central es una de las prioridades del para la próxima temporada. Si en las últimas horas, según Catalunya Radio, se informaba de que De Ligt estaba realmente cerca del club azulgrana, el zaguero quiere estudiar todas las opciones. Es decir, que es posible que el anuncio del próximo equipo de De Ligt acabe demorándose algo más de lo previsto"

"Acabamos de ganar y no es momento de hablar sobre si me iré con Frenkie de Jong. Tengo que analizar las cosas este verano y ya veremos qué pasa", comentó de Ligt, emocionado por haber logrado otro título con el Ajax, que ha conseguido "doblete" en . "La temporada ha sido genial. Disfruté la Copa, la liga y la , aunque dolió la eliminación contra el . Pero lo que más me ha gustado es el espíritu del equipo. Somos un grupo de amigos y jugamos al fútbol como si estuviéramos en el patio de la escuela. Hemos creado un vínculo. Estamos orgullosos", dijo De Ligt tras el partido contra el Graafschap.

En Barcelona siguen confiando en que De Ligt acabe vistiendo de blaugrana y se una a su íntimo amigo Frenkie De Jong. No es el único club interesado en De Ligt, eso sí. En el Barcelona saben que hay un par de clubes realmente interesados en lograr su fichaje. De Ligt rechazó una oferta del United, pero tanto como Bayern de Múnich siguen al acecho del futbolsita del Ajax. El precio del pase estaría en unos 70-75 millones, bonus incluidos.