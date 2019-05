De Ligt será jugador del Barcelona en próximos días, según Catalunya Radio

Una expedición del Barcelona dejó encarrilado el fichaje en una reunión con su agente en Montecarlo

La "operación De Ligt" sigue su curso y todo parece apuntar que el tiene su fichaje prácticamente "atado". Es más, según afirma el programa 'El Club de la Mitjanit' de Catalunya Ràdio, el traspaso del defensa del podría ser cuestión de apenas unos días, en cuanto el AFC Ajax se proclame, oficial y matemáticamente, campeón de la presente edición de la . Según las informaciones del citado programa, el representante del jugador neerlandés, Mino Raiola, se reunió el pasado 12 de abril en Montecarlo con una delegación del club azulgrana integrada por Pep Segura, Éric Abidal, Oriol Grau y Ramón Planas.

Según Catalunya Radio, el fichaje está encarrilado y ambas partes habrían llegado a un acuerdo verbal, todavía no sellado y rubricado en un contrato, sobre las condiciones a percibir y los años de contrato del central para poder fichar por el Barcelona. El Ajax se mantuvo al margen ya que se da por hecho que el Barça pagará el precio por el traspaso que pide la entidad de Amsterdam. Durante todos estos meses,ha podido saber que el

El presidente Josep María Bartomeu está dispuesto a entrar en escena cuanto antes para rematar una operacón que parece encauzada, pero que aún no está firmada convenientemente. Preguntado sobre su futuro en las últimas horas, De Ligt comentó que "todavía no hay nada cerrado, aunque hay conversaciones. Soy honesto para hablar de mi futuro, pero aún no es el momento", comentó después del pasado partido Ajax 4-Utrecht 1. Sin duda, De Ligt es un proyecto de crack en ciernes y con su fichaje, el Barcelona contrataría un central de época para toda una década.