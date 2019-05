De Ligt se acerca cada vez más al Barcelona

El club lo desmiente pero la presencia en Barcelona de su agente, sancionado pero junto a un hombre de confianza del central, aclara la situación.

LA INTRAHISTORIA

Mino Raiola ha estado en según el periodista Florent Torchut, corresponsal de L'Équipe en Barcelona. Su presencia en la capital catalana no obedece a ninguna otra razón que la de cerrar el fichaje de Matthijs De Ligt por el club azulgrana. El mismo jugador ha sostenido que no resolvería su futuro mientras tuviera títulos en juego y la llegará a su fin el próximo miércoles por lo que a partir de entonces el central espera tener cerrado cuanto antes su futuro y la sanción de la FIFA a Mino Raiola, que ejerce como representante del holandés, no supondrá ningún obstáculo para ello.

Mino Raiola, l'agent de Matthijs de Ligt, aperçu dans les rues de Barcelone ce vendredi matin avec un collaborateur. Pour négocier avec le Barça l'arrivée du défenseur de l' ? #DeLigt #Barça #Raiola #Mercato — Florent Torchut (@FlorentTorchut) May 10, 2019

Desde hace días Raiola se deja ver junto a Barrie Hulshoff, que también le habría acompañado a Barcelona. El que fuera delantero del sensacional Ajax que ganó la Copa de Europa durante tres años seguidos junto a Johan Cruyff, a quien además reemplazó en el banquillo del Ajax el verano de 1988 cuando 'el holandés volador' asumió como entrenador del Barcelona aquel mismo año, es también una de las personas más cercanas a De Ligt, alguien que le ha asesorado desde su más tierna infancia en las categorías inferiores del Ajax.

"Es mi consejero" aclaró el propio De Ligt en una entrevista a Helden el pasado verano. "Me ha ayudado en el pasado con la tecnificación y fue también mi agente, ahora es más bien un mentor porque mi agente es Raiola, que trabaja con Barrie y son prácticamente contrapuestos, por lo que me resulta interesante contar con ambas opiniones" añadió entonces. Y si ambos coinciden -han viajado juntos- en Barcelona no es por casualidad por mucho que desde el seno del club azulgrana intenten contener el flujo de información en cuanto al futuro del central. A fin de cuentas, el propio Josep Maria Bartomeu, presidente azulgrana, soltó en ESPN que "ya sé qué va a pasar con De Ligt pero no puedo decirlo" hace dos semanas.

Rehén de estas declaraciones y de la eliminación europea, el barcelonismo tiene prisa por agarrarse a una nueva ilusión tras atar a Frenkie De Jong. El entrenador del Ajax, Ten Hag, también descartó recientemente a la de la puja asegurando que su capitán se marchará "a o a " dentro de pocos días, dejando al Barcelona en 'pole position' por hacerse con sus servicios. El Barcelona lo niega pero algo se mueve estos días. Y es posible que sea el paso definitivo porque por el momento no hay nada cerrado.