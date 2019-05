De Ligt rechaza un sueldo astronómico que le ofrece el Manchester United

Según publica la prensa inglesa, el holandés ha dicho "no" a ganar 15 millones al año

Matthijs De Ligt sigue en boca de todos. Aún no ha desvelado su futuro profesional para la próxima temporada y sigue centrado en el , pero los diarios ingleses se hacen eco de una noticia importante: De Ligt ha rechazado una oferta del que le podría convertir en uno de los mejores pagados del mundo. Según publica el diario "Mirror", el conjunto inglés ha ofrecido al Ajax 70 millones de euros por el central y al jugador, un contrato de cinco temporadas con un salario bestial, cifrado en unos 15 millones anuales. Sin embargo, el joven jugador ha rechazado la propuesta.

Su agente, Mino Raiola, ha rechazado la propuesta a petición del futbolista, ya que no considera que el club inglés sea un destino tan atractivo como años atrás. En la actualidad, el Manchester United atraviesa una enorme crisis deportiva, ya que no se ha clasificado para jugar la próxima Champions y si el ganase la , tendría la obligación de jugar la fase previa de la . Eso, unido a la delicada situación de varios de sus cracks, que dejarían de cobrar el 25% de su sueldo por no clasificarse para la UCL, está generando que el United no sea un destino apetecible para las grandes estrellas. Y menos para De Ligt. Por muchos millones que le puedan poner sobre la mesa.

De Ligt se mostró cauto, como en los últimos meses, y eludió hablar de si estos serán sus últimos partidos en el Ajax. "No se trata del inicio de mi despedida. Aún soy jugador del Ajax. No se trata de mis últimas semanas en el Ajax. Son las últimas semanas de la temporada, en la que es muy importante ganar el mayor número de títulos posibles. Ahora no me preocupa mi futuro", explicó el capitán del Ajax de Amsterdam.