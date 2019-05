De Ligt: "No hay nada concreto sobre mi futuro, todavía estoy en el Ajax"

Su equipo, el Ajax, es campeón virtual de la Eredivise, tras ganar 4-1 al Utrecht y aprovechar el pinchazo del PSV

Matthijs De Ligt no ha podido reprimir su felicidad porque su equipo es, virtualmente, campeón de la . No de manera matemática, porque en lo que cuenta es el "goal average" general (el tiene un saldo favorable de 14 goles respecto a su perseguidor), pero el Ajax es campeón de la Eredivisie. Los "ajacied" se impusieron 4-1 al Utrecht y aprovecharon la derrota del eante el AZ por 1-0. Nada más acabar el partido, De Ligt festejó el triunfo, moderadamente, con sus compañeros. Después, comentó a Fox Sports que "festejamos, vamos a ser campeones, pero hay que esperar aún a ser campeones de manera matemática, porque aún no es oficial", comentó.

De Ligt explicó que se dio cuenta de que iba perdiendo el PSV por los gritos de los espectadores y comentó que el Ajax ha hecho una temporada espectacular "que podría acabar con un doblete de liga y copa, aunque todavía nos duele haber caído en la Champions y no poder alcanzar a jugar la final". La derrota no les afectó mentalmente y según el defensa "este Ajax ha demostrado que tiene capacidad de reacción y "se me pone la piel de gallina cuando recuerdo la temporada que estamos haciendo en este equipo".

Por último, al ser preguntado sobre su futuro y si había sido su último partido en el Johan Cruijff Arena, De Ligt manifestó: "No sé si este habrá sido mi último partido. Si todo va bien, no será mi último partido en casa. Por supuesto que nunca se sabe, esto es fútbol. Ahora mismo puedo decir que me voy a quedar o que me voy a marchar, pero es que en este momento no hay nada que decir" dijo, para después añadir "soy muy honesto sobre el tema de mi futuro. Se habla mucho, pero no hay nada concreto. Todavía estoy aquí con el Ajax " sentenció.

Y es que diferentes medios de comunicación afirman que el futuro de De Ligt podría resolverse en los próximos horas y que está realmente cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona. El Ajax ha tasado a De Ligt en un precio que oscila entre los 75 y 80 millones de euros. La próxima semana se antoja crucial. El próximo fin de semana podría jugar su último partido con la camiseta "ajacied" y anunciar su nuevo club.