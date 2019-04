De Ligt, a vueltas con su futuro: "Aún no tengo decidido a qué club me voy a ir"

El defensa holandés sigue siendo objeto de deseo de Barcelona, Juventus y Bayern de Múnich

Sigue el "culebrón" interminable en el fichaje de De Ligt, que entra en su recta final. Este domingo, el generó un encuentro con sus aficionados este fin de semana, en el que participó el defensa "ajacied" para contestar a los diferentes seguidores holandeses a través de las redes sociales. Allí habló de su futuro. De Ligt no dio pistas aunque aseguró que “no creo que me vendan por más dinero que Frenkie. Normalmente pagan más por un centrocampista. Pero no tengo ni idea, eso depende del Ajax. Yo no decido. Frenkie se ha ido por una cantidad razonable así que ya veremos”, decía un sonriente De Ligt.

A sus 19 años y ya con el brazalete de capitán, De Ligt es una de las prioridades del Barça en el próximo mercado de fichajes. “No he hecho una elección todavía así que no tengo ni idea. Solo me enfoco en el final de temporada. Todavía hay mucho por jugar así que primero asegurémonos de cerrar bien esta temporada”, sentenció.

, Bayern y FC son los equipos que más han apostado por el fichaje del central holandés. El traspaso de De Jong al Barça le podría acercar a Barcelona aunque como él dice, “aún no ha decidido”.