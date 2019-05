De Jong y De Ligt lo tienen claro: una final Barça-Ajax sería muy especial

El mediocampista ya firmó por el Barcelona y el defensa es objeto de deseo del club azulgrana

Los dos son íntimos amigos, los dos son las grandes estrellas del AFC , los dos ganaron su primer título este fin de semana - la Copa de - y los dos sueñan con llegar a la final de la Champions, Son Frenkie De Jong, mediocampista que ya anunció su fichaje por el Barça, y Matthijs De Ligt, defensa también pretendido por el conjunto azulgrana. El Ajax de Amsterdam, reciente campeón de Copa de su país, es el único club en toda Europa que puede disputarle el "triplete" al y aspira a eliminar al para llegar a la final del Wanda Metropolitano el día 1 de junio.

Frenkie De Jong y Matthijs de Ligt, ganaron la Copa neerlandesa ante el Willem II. De Jong tiene claro que es "muy feliz" por ganar su primer trofeo y tiene claro que el objetivo es "eliminar al Tottenham" porque, en su opinión, disputar una final contra el Barcelona en la Champions, en Madrid, "sería realmente especial". Eso sí, especificó que "en realidad no quiero hablar de una final todavía. Eso no sería respetuoso para el Tottenham. Todavía tenemos que hacer el trabajo.

Por su parte, De Ligt se mostró cauto, como en los últimos meses, y eludió hablar de si estos serán sus últimos partidos en el Ajax. "No se trata del inicio de mi despedida. Aún soy jugador del Ajax. No se trata de mis últimas semanas en el Ajax. Son las últimas semanas de la temporada, en la que es muy importante ganar el mayor número de títulos posibles. Ahora no me preocupa mi futuro", explicó el capitán del Ajax de Amsterdam.